|Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
Част от бързите влакове, които пътуват от София през Пловдив за Варна и Бургас, както и от Варна и Бургас през Пловдив за София, ще бъдат отклонени през Крумово и Димитровград, вместо да се движат по стандартния си маршрут през Чирпан и Белозем.
За периода от пет дни с променени разписания и маршрути ще са следните четири влака:
Бързият влак № 8610 по маршрут Бургас - Стара Загора - Димитровград - Пловдив - София ще заминава от Бургас в 8:10 ч., с 15 минути по-късно от моментното си разписание, и ще пристига в София в 16:12 ч.
Бързият влак № 8613 по маршрут София - Пловдив - Димитровград - Стара Загора - Бургас ще заминава от София в 12:55 ч. и ще пристига в Бургас в 21:15 ч.
Бързият влак № 8650 по маршрут Варна - Стара Загора - Димитровград - Пловдив - София ще заминава от Варна в 08:55 ч. и ще пристига в София в 18:03 ч.
Бързият влак № 8651 по маршрут София - Пловдив - Димитровград - Стара Загора - Варна ще заминава от София в 10:15 ч. и ще пристига във Варна в 19:13 ч.
Същевременно пътническите влакове № 80100, № 80103, № 80102 и № 80105, които пътуват между Пловдив и Ямбол, няма да се движат между Пловдив и Белозем, като в този участък ще бъде организиран превоз с автобуси.
Клиентите на БДЖ могат да получат актуална информация за разписанието на влаковете от служителите на гишетата "Информация", билетните каси в железопътните бюра и гари, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството:
