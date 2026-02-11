ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:15Коментари (0)0
©
От днес /11-и февруари/ до неделя /15-и февруари/ се въвеждат временни промени в разписанията и маршрутите на четири бързи влака, които преминават през гара Пловдив. Корекциите са свързани с планирани от ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура“ ремонтни дейности по железния път в района на гара Скутаре.

Част от бързите влакове, които пътуват от София през Пловдив за Варна и Бургас, както и от Варна и Бургас през Пловдив за София, ще бъдат отклонени през Крумово и Димитровград, вместо да се движат по стандартния си маршрут през Чирпан и Белозем.

За периода от пет дни с променени разписания и маршрути ще са следните четири влака:

Бързият влак № 8610 по маршрут Бургас - Стара Загора - Димитровград - Пловдив - София ще заминава от Бургас в 8:10 ч., с 15 минути по-късно от моментното си разписание, и ще пристига в София в 16:12 ч.

Бързият влак № 8613 по маршрут София - Пловдив - Димитровград - Стара Загора - Бургас ще заминава от София в 12:55 ч. и ще пристига в Бургас в 21:15 ч.

Бързият влак № 8650 по маршрут Варна - Стара Загора - Димитровград - Пловдив - София ще заминава от Варна в 08:55 ч. и ще пристига в София в 18:03 ч.

Бързият влак № 8651 по маршрут София - Пловдив - Димитровград - Стара Загора - Варна ще заминава от София в 10:15 ч. и ще пристига във Варна в 19:13 ч.

Същевременно пътническите влакове № 80100, № 80103, № 80102 и № 80105, които пътуват между Пловдив и Ямбол, няма да се движат между Пловдив и Белозем, като в този участък ще бъде организиран превоз с автобуси.

Клиентите на БДЖ могат да получат актуална информация за разписанието на влаковете от служителите на гишетата "Информация", билетните каси в железопътните бюра и гари, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството:


Още по темата: общо новини по темата: 466
05.02.2026 »
14.01.2026 »
14.12.2025 »
11.12.2025 »
28.11.2025 »
24.11.2025 »
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Затварят подлеза на "Гладстон" между 22:00 и 4:00 часа
03:00 / 11.02.2026
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Пловдивчанка: Стига се до кавги, псувни, ударени автомобили и сам...
12:48 / 10.02.2026
Нова битка за председател на Окръжния съд в Пловдив
13:17 / 10.02.2026
Подменени са мантинели на важни съоръжения в Пловдив
11:03 / 10.02.2026
Администрацията на "Северен" търси юрисконсулт
13:08 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтират подлеза под Пощата
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Три трупа са открити в хижа
Земетресения в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: