Променят маршрутите на 11 автобусни линии в Пловдив

© От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че заради провеждането на "49-и международен мемориален маратон "Съединение" днес за времето от 09:30 ч. до 13:30 ч. или до приключване на мероприятието, ще бъде спряно изцяло или поетапно движението на автомобили по:



- бул. "Васил Априлов" – от табела "Начало на гр. Пловдив" /вход от "Голямоконарско шосе"/ до кръстовище с бул. "Шести септември".



- бул. "Шести септември" – от кръстовището с бул. "Васил Априлов" до кръстовището с бул. "Цар Борис ІІІ Обединител".



Временна организация на движението се въвежда и по повод провеждането на тържествена заря-проверка на площад "Съединение“ за 140 години от Съединението на България и Празника на град Пловдив на 06.09.2025 г.



За времето от 15.00 ч. до 24:00 ч. /или до приключване на мероприятието/се спира движението по бул. "Шести септември“, в участъка от кръстовището с бул. "Руски“ до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител“.



Промяната на маршрутите на автобусни линии № 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 от вътрешноградския транспорт се променя, както следва:



Л И Н И Я № 6



Посока: Кв. "Изгрев“- кв. "Прослав“



Бул. "Шести септември“ - спирка № 140 – "Шести септември“ №193, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител"- спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. "България" - спирка № 89 – Район "Северен", спирка №90 – СОУ "П. Яворов", наляво по ул. "Победа“ - спирка № 272 – "Победа“ 1 – запад, спирка № 273 - Моста на "Герджика“, спирка № 274 - срещу "Пловдивинвест“, направо по бул. "Руски“ – спирка № 167 "Бунарджика“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



От бул. "Руски“ - спирка № 156 - Пианото, направо - спирка № 293 – "Пловдивинвест", ул. "Победа“ - спирка № 294 – кръстовище с ул. "Оборище“, надясно по бул. "България“ - спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 - ТЕЛК; наляво бул. "Шести септември“ - спирка № 119 - срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 11



Посока: завод "Биомашиностроене“ – Митница



Бул. "България“ - спирка № 98 - хотел "Санкт Петербург“, спирка № 99 – магазин "Нева“, спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“, спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – "Тунела Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 47 - Тунела "Север“, направо по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. "България“ - спирка № 89 – Район "Северен“ - спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“; спирка № 91 - срещу хотел "Санкт Петербург“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 15



Посока: Кв. "Прослав“ - бул. "Северен“



Бул. "Шести септември" - спирка № 117 – кино "Фламинго“, наляво по бул. "Руски“, спирка №293 – "Пловдивинвест“, ул. "Победа“ – спирка № 294 - ул. "Победа“ - изток, надясно по бул. "България“ - спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, наляво по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка №50 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови“ (изток), десен завой по ул. "Брезовско шосе“, спирка №224 – ул. "Брезовско шосе“, наляво по бул. "Северен“, спирка №461 – пред магазин "Кауфланд“- последна.



В обратна посока:



Бул. "Брезовско шосе - спирка № 229 - ЖП прелез "Брезовско шосе", наляво по бул. "Цар Борис III Обединител“ – спирка №7 – кръстовището с ул. "Братя Обрейкови", надясно по бул. "България" - спирка № 89 - Район "Северен“, спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“, наляво по ул. "Победа“ - спирка № 272 - ул. "Победа“ 1, (запад); спирка № 273 - моста на Герджика; спирка № 274 - срещу Пловдивинвест, надясно по бул. "6 септември“ - спирка № 142 - сладкарница "Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 20



Посока: ПУ "Паисий Хилендарски“- кв. "Коматево“



бул. "България“ - спирка № 98 - хотел "Санкт Петербург"; спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, на дясно по "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК; спирка № 10 – Тунела "Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Спирка № 47 - Тунела "Север“, направо по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира; наляво по бул. "България“- спирка № 89- Район "Северен“, спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“; спирка № 91 - срещу хотел "Санкт Петербург" и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 21



Посока: ТК "Марица“- ЖК "Тракия“ – А12



Ул. "Победа“ - спирка № 57 – автогара "Север“, наляво по бул. "България“ - спирка № 99 – магазин "Нева“, спирка № 100 - срещу Район "Северен", надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - спирка № 7 – преди светофар на ул. "Обрейкови", спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 - ТЕЛК , наляво по бул. "Шести септември“ - спирка № 119 - срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Шести септември“ - спирка № 140 – "6 септември“ №193 , надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител"- спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. "България“- спирка № 89 – Район "Северен“ , спирка №90 – СОУ "П. Яворов“, надясно ул. "Победа“ - спирка № 310 – Център "Ана Май“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 22



Посока: Ул. "Младежка“- Пречиствателна станция



Бул. "Шести септември“- спирка № 117 – кино "Фламинго“, наляво по бул. "Руски“, спирка №293 – "Пловдивинвест“, ул. "Победа“ – спирка № 294- ул. "Победа“ при кръстовище с ул. "Оборище“, надясно по бул. "България“ - спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 - ТЕЛК , наляво по бул. "Шести септември" - спирка № 119 - срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Шести септември“ - спирка № 140 – "Шести септември“ №193, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" - спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира, наляво по бул. "България“- спирка № 89- Район "Северен“, спирка №90 – СОУ "П. Яворов“, наляво по ул. "Победа“ - спирка № 272 - ул. "Победа“ 1 (запад); спирка № 273 - моста на Герджика; спирка № 274 - срещу "Пловдивинвест“, надясно по бул. "Шести септември“ - спирка № 142 - сладкарница "Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 37



Посока: ул. "Юндола“ - ЕАЗ



Бул. "Шести септември“ - спирка № 117 – кино "Фламинго“, наляво по бул. "Руски“, спирка №293 – "Пловдивинвест“, ул. "Победа" – спирка № 294 - ул. "Победа“ при кръстовище с ул. "Оборище“, надясно по бул. "България“- спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен", надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 - ТЕЛК - спирка № 10 – Тунела "Север“ и по маршрута утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“- спирка № 47 - Тунела "Север“, спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира; наляво по бул. "България“- спирка № 89- Район "Северен“, спирка №90 – СОУ "П. Яворов“, наляво по ул. "Победа“ - спирка № 272 - ул. "Победа“ 1 (запад), спирка № 273 - моста на Герджика; спирка № 274 - срещу Пловдивинвест, надясно по бул. "Шести септември“- спирка № 142 - сладкарница "Неделя“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 44



Посока: ЖК "Тракия“ – ПУ "Паисий Хилендарски“



Бул. "Цар Борис III Обединител“, спирка № 47 - Тунела "Север“, спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира; наляво по бул. "България“- спирка № 89- Район "Северен“, спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“, спирка № 91 - срещу хотел "Санкт Петербург“- спирка № 422 – "Пазарчето“, спирка № 92 – срещу Практикер и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Шести септември“ - спирка № 117 – кино "Фламинго“, наляво по бул. "Руски“, спирка №293 – "Пловдивинвест“, ул. "Победа“ – спирка № 294 - ул. "Победа“ при кръстовище с ул. "Оборище", надясно по бул. "България"- спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“, спирка № 9 - ТЕЛК , спирка № 10 - Тунела север /запад/ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 93



Посока: "Автоелектроника" – Стъкларски завод



Бул. "Цар Борис III-ти Обединител“ - спирка № 47, спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира, наляво по бул. "България“ - спирка № 89 – Район "Северен“, спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“, спирка № 91 - срещу хотел "Санкт Петербург“ - спирка № 422- "Пазарчето", надясно по бул. "Васил Априлов“ - спирка № 452 - след ресторант "Хитър Петър“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Васил Априлов“ - спирка № 443 срещу р-т "Хитър Петър“, наляво по бул. "България" - спирка № 98 - хотел "Санкт Петербург"; спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица“; спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела "Север“ /запад/ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 99



Посока : ЖК "Тракия“ –А12 – ТК "Марица“



Бул. "Цар Борис III Обединител“ – спирка № 46-Тунела "Юг“, спирка № 47 - Тунела "Север“, спирка № 48 - Водната палата; спирка № 49 - Панаира; наляво по бул. "България“ - спирка № 89 – Район "Северен“, спирка № 90 – СОУ "П. Яворов“, надясно по ул. "Победа“ - спирка № 310 – Център "Ана Май“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. Шести септември“ - спирка № 117 – кино "Фламинго“, наляво по бул. "Руски“, спирка № 293 – "Пловдивинвест“, ул. "Победа" – спирка № 294- ул. "Победа“ при кръстовище с ул. "Оборище“, надясно по бул. "България“ - спирка № 99 – магазин "Нева“; спирка № 100 - срещу Район "Северен“, надясно по бул. "Цар Борис ІІІ Обединител“ - спирка № 8 - хотел "Марица", спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела "Север“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Л И Н И Я № 116



Посока: Митница – кв. "Изгрев“



Бул. "Христо Ботев“ – спирка № 205 - Централна гара, спирка № 236 - Автогара "Юг“, спирка № 43 – Сточна гара, наляво по бул. "Цар Борис III Обединител“, спирка № 44 – Байкал, спирка № 45- срещу хотел "Тримонциум“ - спирка № 46 – тунела "Юг“ – изток, спирка № 47-тунела "Север“ – изток, надясно по бул "Шести септември“ – спирка № 119 – срещу Семинарията и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Шести септември“ – спирка №140, наляво по бул. "Цар Борис III Обединител“, спирка № 10 – Тунела "Север“, спирка №11 - Тунела "ЮГ“ - запад, спирка №12 - хотел "Тримонциум“, надясно по бул. "Христо Ботев“ - спирка №14 - срещу Сточна гара, спирка №187 - Автогара Юг, спирка №188 - срещу Централна гара и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.