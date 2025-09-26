ИЗПРАТИ НОВИНА
Променят маршрути на автобуси в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:30
© Google
Временна организация на движението се въвежда днес за времето от 17:00 ч. до 24:00 ч. заради предстоящата футболна среща между отборите на ПФК "Локомотив“ – Пловдив и ПФК "Левски“ – София на стадион "Локомотив“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

В посочения часови диапазон се спира движението на масовия градски транспорт по ул. "Димитър Ризов“, в участъка от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. "Освобождение“. Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – ж.к. "Тракия“ – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока:

ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 –с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №352 – ж.к. "Тракия“ – бл. 204 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10 

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. "Съединение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК "Марица“ – Ж.К. "Тракия“- А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото – ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ж.к. "Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото спирка №1011 – ж.к. "Тракия“ (А12) - обръщалото.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12.

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" спирка 404 - магазин "Алфина, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока:

ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ - спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.







