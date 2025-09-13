ЗАРЕЖДАНЕ...
|Променят маршрут на автобус в Пловдив заради ремонт
Маршрут: жк "Тракия“ А13 - кв. "Прослав“
Ул. "Елин Пелин“, спирка №177 – ул. "Е. Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. "Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. "Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. "Вегетарианска“, направо по ул. "Христо Ясенов“, ляв завой по ул. "Елин Пелин“, спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна“ - последна.
В обратна посока:
Спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна“, направо по бул. "Шести септември“, спирка №464 - срещу разклона за хотел "Ландмарк Крийк“, спирка №471 - срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. "Свобода“ и продължава по утвърдените с настоящата заповед временен маршрут.
Промяната е временна и е във връзка със сигнали, постъпили от жители от квартал "Прослав“ и бул. "Свобода“ заради затруднения, причинени от строително-ремонтни дейности на ВиК на "Пещерско шосе“.
