Променят маршрут на автобус в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:15
©
От днес се въвежда временно изменение в маршрута и маршрутното разписание на автобусна линия № 17. Маршрутът се променя, както следва:

Маршрут: жк "Тракия“ А13 - кв. "Прослав“

Ул. "Елин Пелин“, спирка №177 – ул. "Е. Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. "Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. "Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. "Вегетарианска“, направо по ул. "Христо Ясенов“, ляв завой по ул. "Елин Пелин“, спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна“ - последна.

В обратна посока:

Спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна“, направо по бул. "Шести септември“, спирка №464 - срещу разклона за хотел "Ландмарк Крийк“, спирка №471 - срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. "Свобода“ и продължава по утвърдените с настоящата заповед временен маршрут.

Промяната е временна и е във връзка със сигнали, постъпили от жители от квартал "Прослав“ и бул. "Свобода“, заради затруднения, причинени от строително-ремонтни дейности на ВиК на "Пещерско шосе“.


