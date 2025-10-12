ЗАРЕЖДАНЕ...
|Променят ПУП-а на два имота в "Смирненски"
Става въпрос за два имота. Единият беше спорен преди време, тъй като близката болница искаше да изгради допълнително крило там, а живущите наблизо не бяха съгласни. След преговори се договориха строежът на сградата да бъде спрян.
Сега според предложението на кмета Костадин Димитров, разпратено до съветниците, пространството от за жилищно застрояване и обществено обслужване се променя за озеленяване без поставяне на обекти, както и такива за спорт и развлечения.
Другата промяна, която засяга отново имот на частната болница, в непосредствена близост до пробива “Модър-Царевец", е за обществено обслужване, изграждане на многоетажен паркинг със 100% паркиране, болница. Предвижда се височината на зданието да е 25 метра, застрояване до 50%, кинт до 5.0, озеленяване на терена - 40%.
Измененията на ПУП-а е в съответствие с Общия устройствен план.
