Променят ПУП-а на два имота в "Смирненски"

© Plovdiv24.bg Общинските съветници на Пловдив ще гласуват промяна на ПУП-ове на имоти на ул. “Царевец" в район “Западен". Това става ясно от внесено предложение, което се гледа по комисиите, информира Plovdiv24.bg.



Става въпрос за два имота. Единият беше спорен преди време, тъй като близката болница искаше да изгради допълнително крило там, а живущите наблизо не бяха съгласни. След преговори се договориха строежът на сградата да бъде спрян.



Сега според предложението на кмета Костадин Димитров, разпратено до съветниците, пространството от за жилищно застрояване и обществено обслужване се променя за озеленяване без поставяне на обекти, както и такива за спорт и развлечения.



Другата промяна, която засяга отново имот на частната болница, в непосредствена близост до пробива “Модър-Царевец", е за обществено обслужване, изграждане на многоетажен паркинг със 100% паркиране, болница. Предвижда се височината на зданието да е 25 метра, застрояване до 50%, кинт до 5.0, озеленяване на терена - 40%.



Измененията на ПУП-а е в съответствие с Общия устройствен план.