От 18 март до 22 март Международен панаир Пловдив се превръща в сцена на природата, красотата и модерния начин на живот. Три изложби ще посрещнат посетители от страната и чужбина: "Природа. Лов. Риболов“, "Цветна пролет“ и TexTailor Expo.Общото между тях е стремежът към по-зелена среда, естетика и баланс в ежедневието."Природа. Лов. Риболов“ (18 – 22 март) отбелязва своето 30-о издание. Форумът представя горското стопанство, рибарството, дивечовъдството и възможностите за активен отдих. Акцент са зелената икономика и отговорното използване на природните ресурси. Участват държавни институции, браншови организации и образователни структури.Изложбата е място за срещи между професионалисти и любители и се провежда под егидата на Министерството на земеделието и храните. Съпътстващата програма добавя още атракции за цялото семейство, сред които и киноложки изложби през уикенда."Цветна пролет“ (18 – 22 март) носи настроение и вдъхновение. Тя показва новостите във флористиката, озеленяването и ландшафтния дизайн. Посетителите ще открият цветя, разсад, декоративни храсти, овошки и билки. Представени са също градинска техника и аксесоари. Изложбата е полезна за професионалисти, хоби фермери и любители градинари.Тя дава идеи за дома, офиса, хотела и градската среда. Зелените решения се превръщат в модерен акцент в интериора и архитектурата. Всяка година събитието привлича над 20 000 посетители.От 19 до 21 март TexTailor Expo допълва темата за красотата със съвременния прочит на модата. Форумът е водещ за текстилната, кожарската и модната индустрия на Балканите. Той свързва бизнеса, образованието и науката. Представени са нови колекции, текстил, обувки, чанти и аксесоари. Специално място имат технологиите, материалите и професионалното обучение. Събитието създава условия за партньорства и нови пазари. Богатата програма е интересна както за специалисти, така и за широка публика.Трите изложби се допълват естествено. Те показват пътя от природата до съвременния начин на живот, от свободното време на открито, през цветята и градината, до модата и личния стил. Пловдивският панаир отново ще бъде място за идеи, срещи и вдъхновение, а Пловдив - дестинация, която си струва да се посети тази пролет