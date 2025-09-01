ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
По делото са правени две експертизи и държавният обвинител подчерта, че прокуратурата кредитира единствено втората назначена експертиза, тъй като тя обяснява какъв точно е механизмът на извършване на деянието.
Костов припомни, че в заключителната пледоария е поискано наказание, клонящо към максимума за повдигнатите обвинения. "Ще подходим по същия начин, както подходихме и при първоначалното разглеждане на делото – ще предложим споразумение на двете страни. Параметрите не са обсъждани и тепърва ще се коментира“ – обясни прокурорът.
Според Костов, не е необходимо да се назначава нова експертиза, както иска защитата на подсъдимите. Той припомни, че такова искане е било отправено пред Окръжния съд и е било отхвърлено.
