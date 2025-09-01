© Окръжният съд е намерил множество съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, които са събрани в хода на съдебното следствие. Това означава, че макар и достатъчен, този сбор от доказателства не е бил анализиран качествено от първоинстанционния съд“ – коментира пред журналисти прокурор Димитър Костов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



По делото са правени две експертизи и държавният обвинител подчерта, че прокуратурата кредитира единствено втората назначена експертиза, тъй като тя обяснява какъв точно е механизмът на извършване на деянието.



Костов припомни, че в заключителната пледоария е поискано наказание, клонящо към максимума за повдигнатите обвинения. "Ще подходим по същия начин, както подходихме и при първоначалното разглеждане на делото – ще предложим споразумение на двете страни. Параметрите не са обсъждани и тепърва ще се коментира“ – обясни прокурорът.



Според Костов, не е необходимо да се назначава нова експертиза, както иска защитата на подсъдимите. Той припомни, че такова искане е било отправено пред Окръжния съд и е било отхвърлено.



