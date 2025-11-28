© Plovdiv24.bg Джуней Дюлгеров, задържан за причиняване на смърт на повече от едно лице по непредпазливост, се е позовал на правото си да не дава обяснения при разпита му като обвиняемо лице. Според прокурор Владимир Вълев, тежкото произшествие е настъпило, тъй като младежът е загубил внимание, най-вероятно заради телефон, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Младият мъж е взел правоспособност за управление на тир преди 2 години. Оттогава са му издадени 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Справката е дълга 4 страници, но няма данни да е причинявал други катастрофи.



"Именно поради системното неспазване на Закона за движение по пътищата се е стигнало до този трагичен инцидент. Деянието е непредпазливо, но се стигна до тук" - коментира Вълев.



