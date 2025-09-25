ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата в Пловдив обвини измамник, разпространявал пиратски филми
На 24 септември 2025 г. при проведена акция на служители от дирекция "Киберпрестъпност“ към ГД БОП – МВР под надзора на Районна прокуратура – Пловдив е установено, че Н.Т., на 32 г., е администрирал сайт, от който се излъчвали видеоматериали – филми, без необходимото съгласие на притежателите на авторски права. Той е извършвал тази дейност от 26 май 2024 г. до 24 септември 2025 г., за което е получавал финансиране заради рекламна дейност. Установено е, че от интернет адреса били излъчени 11 704 видеоматериала.
По досъдебното производство са проведени действия по разследването, при които от две жилища са иззети компютърни конфигурации и сървър, разпитани са свидетели, назначени са експертизи и др.
Обвиняемият Н.Т. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като му е определена мярка за неотклонение "гаранция“.
