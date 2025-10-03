Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин

© Във връзка със запитвания от медии ви уведомяваме, че Районна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за това, че на 02.10.2025 г. в Пловдив е причинена средна телесна повреда на 48-годишен мъж, изразяваща се във фрактура на крака – престъпление по Наказателния кодекс. Plovdiv24.bg вече уведоми за тежкия инцидент и нанесения побой на мъжа.



Към момента се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, както и са назначени експертизи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.



Срокът за приключване на разследването е двумесечен.