Прокуратурата отново поиска временно отстраняване на кмета на Минерални бани

Софийска градска прокуратура поиска временно отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер.



В Окръжния съд – Хасково е образувано частно наказателно дело по искане на прокурор от Софийската градска прокуратура.



Процедурата се основава на чл. 69, ал. 1 от НПК - разпоредба, която дава възможност обвиняем, заемащ държавна или обществена длъжност, да бъде временно отстранен от поста си.



Целта на тази мярка е да се гарантира нормалното протичане на наказателното производство – например обвиняемият да не може да влияе на свидетели, да укрива документи или да използва служебното си положение, за да възпрепятства разследването.



Съдът разглежда искането на прокурора в открито заседание и преценява дали има основания за отстраняване от длъжност.



В случая искането е свързано с досъдебно производство в което обвиняемият Мюмюн Искендер.



Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26 септември 2025 г. от 10:30 ч. в Окръжен съд – Хасково.



рипомняме, че в началото на май месец тази година Окръжен съд Хасково уважи искането на Софийска градска прокуратура и отстрани от длъжността кмет на община Минерални бани Мюмюн Искендер. 15 дни по-късно Апелативен съд Пловдив отмени определението на Окръжен съд Хасково и Искендер остана кмет на Минерални бани.



Срещу кмета на Минерални бани са повдигнати няколко обвинения – участие в ОПГ , злоупотреба с европейски следства при строеж на къща за гости от семейството му, продажба на държавен имот. Обвинени за участието в организираната престъпна група заедно с Искендер са синът му и общински служител.