В емблематичната зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив официално беше открита предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. и представяне на кандидатите на коалиция "Прогресивна България“ от 17 МИР Пловдив област, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Листата с № 21 се състои от професионалисти от всякакви области и възраст. Водач е командирът на авиобаза "Граф Игнатиево“ от 2014 до 2018 г. генерал-майор Иван Лалов. Любопитен момент от биографията му е, че в курсантските си години е бил старши на бъдещия президент Румен Радев и настоящ лидер на КП "Прогресивна България".
"За мен е голяма отговорност, която смятам да нося през цялото време на предизборната кампания. Защо влязох в политиката? Цялата ми кариера е минала като военнослужещ, във Военно-въздушните сили на България. Основната ни цел и задача е била да отбраняваме страната си, да охраняваме въздушното пространство, да представяме Българската армия пред международните организации.
Нашата цел е да се възстанови държавността, всяка власт да действа както изисква Конституцията и законът.
Другата причина да се включа в политиката е Румен Радев. Той е достоен президент, всички сте свидетели как подаде оставката си, за да се включи в тази борба. Имам доверие в неговата честност. Аз не съм политик и в плановете ми не е влизало да вляза в политиката. Съдбата сега отново ни нарежда рамо до рамо." - каза Лалов.
Водачът предпредстави и акценти от програмата на коалицията:
- Деинсталиране на олигархичния модел – идеята ни е законността да излезе на преден план, да няма непрозрачност, да се допитваме до всички хора
- Ускорено икономическо развитие – ако нямаме добра модерна икономика, няма да имаме просперитет.
Ще си позволя малко отклонение: Пловдивска област се очертава като икономически център на страната. Прекрасната тракийска земя позволява да бъдем и земеделски център. От доста време има засушаване, но за съжаление държавата не предприе никакви мерки.
- Сигурност и мир на нашата страна чрез добре организирана външна политика, която да постави България на достойно място сред европейските партньори
- Инфраструктура
- Здравеопазване
- Спорт.
Водачът открои "червената" нишка, която минава през цялата програма минава червена нишка – борбата с корупцията.
"Над 630 000 души е фактор, който ще окаже влияние върху изборния резултат. Ние разчитаме на вас, защото целите и задачите без вас ще са трудно изпълними. Обещаваме да не обещаваме – това, което е приоритет, ще го направим. Ще се постараем по време на кампанията да стигнем до всяка община, да убедим всеки да ни подкрепи. На 19 април гласувайте с бюлетина 21, за да направим Пловдивска област в сърцето на индустрията на България, с модерно земеделие и с достоен живот за всеки." - допълни Иван Лалов.
Листата се състои от 22 кандидати, които бяха представени отзад напред. Всеки от тях носеше в ръка трикольор.
"За мен е чест и привилегия да бъда в тази зала. Много хора казват, че спортистите не разбират от политика, но това което зависи от мен като опит и знание ще го предам. Пловдив ми е дал много, България - още повече. Време е да направим всичко, за да стане нашата страна просперираща" - каза олимпийският шампион Йордан Йовчев, който е втори в листата на КП "Прогресивна България".
Ето цялата листа за 17 МИР Пловдив област:
1. Иван Тодоров Лалов - висш офицер в Българската армия и ВВС, на 63 години. Завършва ВВВУ "Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия "Г. С. Раковски“ в София. Възпитаник на Общовойсковия колеж по отбраната в Париж, Франция. Военната му кариера започва от авиобаза "Равнец“, от 2014 до 2018 г. e командир на авиобаза "Граф Игнатиево“, където преминава всички нива на летателната подготовка и командния състав. Владее руски, френски и английски език. Семеен. В листата влизат още:
2. Йордан Йовчев Йовчев, На 53 години. Завършил Национална спортна академия, записал името си като най-титулувания български гимнастик. Участник в шест Олимпиади, донесъл на България сребърен и три бронзови олимпийски медала, както и множество медали от световни и европейски първенства, носител на национални и международни признания в спорта. Владее английски, италиански и руски език. Генерален секретар на Българската федерация по гимнастика.
3. Галин Неделчев Дурев, 38 годишен, доктор по политология от СУ "Св. Климент Охридски“ и магистър по международни отношения и проблеми на сигурността от същия университет. Магистър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Повече от двадесет научни статии в български и чуждестранни издания. Народен представител в 51.НС, владее английски и руски език.
4. Димитър Балев Балев, 50 годишен. Магистър по специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" от Академия на МВР, гр. София. Има над 25 години професионален опит в МВР - в ГДБОП и в ГДНП. Повече от 10 години работа на ръководни позиции в различни структури на ОД на МВР – Пловдив, включително Директор на ОД на МВР – Пловдив. Владее английски език. Семеен.
5. Петър Василев Янков, 56 годишен. Мениджър инвестиционни проекти. Заема дългогодишни мениджърски позиции в енергийния сектор от 2006 година и до момента по управление при кризисни ситуации и инвестиционно проектиране. Владее руски и английски език. Семеен.
6. Павлина Ангелова Ковачева, 61 годишна. Магистър специалност "Физика и математика“ в Пловдивски университет. Дългогодишен учител, понастоящем управител на фирма за недвижими имоти. Владее руски и английски език. Семейна.
7. Атанас Стефанов Калчев, 55 годишен. Завършва специалност “Български език и история" в ПУ “Паисий Хилендарски" и право в Югозападен университет “Неофит Рилски". Служител в системата на МВР с 16 години професионален стаж. От м. ноември 2007 г. до настоящия момент – Кмет на община Кричим, пети пореден мандат. Обвързан.
8. Д-р инж. Стефан Иванов Цанков, 48 годишен. Завършил Фламандски университет, Брюксел, доктор по икономика от ВТУ. Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Мениджър с дългогодишен опит в публичния и частния сектор. Има професионална кариера като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съветник в Министерството на икономиката, ръководител на "БДЖ Ремонти“. Владее английски, ползва френски и руски език. Семеен, с две деца.
9. Иван Запрянов Мавродиев, 46 годишен. Завършил специалност "Данъчен и митнически контрол“ и развива бизнес в сферата на търговията. С дългогодишен опит в управлението на екип, стратегическото планиране и управлението на процеса по внос и износ. Семеен.
10. Рангел Георгиев Матански, 43 годишен. Магистър по "Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони“ в Аграрен университет Пловдив. Докторант в УНСС в периода май 2025г. - до момента. Изпълнителен директор на "Местна инициативна група Хисаря“ в периода ноември 2024- септември 2025, председател на ОбС Раковски 2019-2023 година. Владее английски и руски език. Семеен.
11. Димитър Иванов Иванов, 31 годишен. Магистър по електроинженерство. Има професионален стаж по поддръжка на системи и съоръжения, проектиране на енергийни системи. Автор на научни трудове по Енергиен мениджмънт на сградни инсталации и Осветителна техника на спортни инфраструктурни обекти. Владее английски, руски и испански език. Несемеен.
12. Албена Черкезова Костадинова, 66 годишна, средно-специално образование, монтьор на машини и апарати. Дългогодишен общински съветник, основател и председател на УС на Социална Фондация "Инди-Рома 97“. Координатор и ръководител на множество социални проекти в сферата на превенция на насилието над жени, социалното включване на хора с увреждания, професионална подкрепа и включване в пазара на труда и др. Семейна.
13. Д-р Люба Георгиева Бедачева, 51 годишна. Дипломиран магистър по медицина от 1999 г. и защитена специалност обща медицина към МУ Пловдив през 2014 г. От 1999 г. работи като общопрактикуващ лекар в с. Чешнегирово, като паралелно осъществява медицинска дейност и в гр. Пловдив. Владее руски език.
14. Владислава Илиева Казакова, 50 годишна. Бакалавър по икономика и педагогика на икономическите дисциплини. Магистър по икономика и управление на строителството от Икономически университет – Варна. От 20 години работи в структурата на ДФ “Земеделие" на различни позиции от главен експерт до заместник изпълнителен директор. Ползва английски и руски език, семейна.
15. Джунейт Рефик Яшар, 40 годишен. Бакалавър по “Педагогика на обучението по физическо възпитание" и магистър по специалността "Спорт в училище“. Професионален футболист, а в момента изпълнителен директор на ФК “Асеновец 2005", гр. Асеновград. Владее английски и турски език.
16. Костадин Георгиев Апостолов, 41 годишен. Магистър по педагогика, преподавател по физическо възпитание и спорт, учител с 13 годишен стаж. Треньор по Футбол с UEFA “B" лиценз. Семеен.
17. Румен Димитров Пергелов, 24 годишен. Инженер-технолог. Заместник-кмет на община Перущица. Владее английски език, несемеен.
18. Елена Василева Пашикова, 56 годишна. Завършила специалностите "Икономика на търговията“ и "Социални дейности“ в ТУ Габрово. Работи в сферата на социалните услуги, като повече от 10 години ръководи Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Брезово, ползва руски език.
19. Стоянка Георгиева Вълчева, 41 годишна. Завършила бакалавърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски“. Притежава следдипломни квалификации по психология и логопедия. Начален учител в СУ "Христо Смирненски“, гр. Хисаря. Семейна.
20. Рангел Тодоров Николов, 26 годишен. Специалист по водоснабдяване и канализация. Работи като специалист обслужване на доставки. Несемеен.
21. Борислав Иванов Еленов, 23 годишен. Бакалавър от Висше училище по сигурност и икономика. Управител на фирма за рециклиране на отпадъци.
22. Ангел Георгиев Ковачев, 25 годишен. Магистър-инженер от Технически университет - София. Преподавател-инструктор. Несемеен.
КП "Прогресивна България" е с № 21 в интегралната бюлетина.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Арис
преди 1 ч. и 35 мин.
Трудно се пише през телефона, за това пояснения: не измести и отлетят, а измрат и отлетят и не мит на праха им, а мир на праха им.
Арис
преди 1 ч. и 49 мин.
Това е някаква гротеска, нали?! Спортисти и физкултурници! Навремето имаше един учител по физическо и го направиха директор на училище, всички учители със сериозни специалности полудяха. Днес вече ги вкарваме в парламента! Явно политиката ще е да се развива основно спорт, отбрана и ... още нещо. Социална политика май няма да има, за кой ли път! Нито ще се оправи наказателния кодекс, нито кодекса за социално осигуряване, нито най-голямото блато в държавата: ТЕЛК и НЕЛК, че има хора, които по 8 години не могат да бъдат освидетелствани при доказани заболявания, за това пък има един етност, при който почти няма негов представител без ТЕЛК, много, много болен етнос, на самоиздръжка от държавата (то такава няма) и съвестните граждани (то и последните от тях скоро или ще измести или ще отлетят). Но да живее българският спорт и бойната ни готовност, мит на праха им.
