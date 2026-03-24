В емблематичната зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей в  Пловдив официално беше открита предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. и представяне на кандидатите на коалиция "Прогресивна България“ от 17 МИР Пловдив област, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Листата с № 21 се състои от професионалисти от всякакви области и възраст. Водач е командирът на авиобаза "Граф Игнатиево“ от 2014 до 2018 г. генерал-майор Иван Лалов. Любопитен момент от биографията му е, че в курсантските си години е бил старши на бъдещия президент Румен Радев и настоящ лидер на КП "Прогресивна България". 

"За мен е голяма отговорност, която смятам да нося през цялото време на предизборната кампания. Защо влязох в политиката? Цялата ми кариера е минала като военнослужещ, във Военно-въздушните сили на България. Основната ни цел и задача е била да отбраняваме страната си, да охраняваме въздушното пространство, да представяме Българската армия пред международните организации. 

Нашата цел е да се възстанови държавността, всяка власт да действа както изисква Конституцията и законът. 

Другата причина да се включа в политиката е Румен Радев. Той е достоен президент, всички сте свидетели как подаде оставката си, за да се включи в тази борба. Имам доверие в неговата честност. Аз не съм политик и в плановете ми не е влизало да вляза в политиката. Съдбата сега отново ни нарежда рамо до рамо." - каза Лалов. 

Водачът предпредстави и акценти от програмата на коалицията:

- Деинсталиране на олигархичния модел – идеята ни е законността да излезе на преден план, да няма непрозрачност, да се допитваме до всички хора

- Ускорено икономическо развитие – ако нямаме добра модерна икономика, няма да имаме просперитет. 

Ще си позволя малко отклонение: Пловдивска област се очертава като икономически център на страната. Прекрасната тракийска земя позволява да бъдем и земеделски център. От доста време има засушаване, но за съжаление държавата не предприе никакви мерки.

- Сигурност и мир на нашата страна чрез добре организирана външна политика, която да постави България на достойно място сред европейските партньори

- Инфраструктура

- Здравеопазване

- Спорт.

Водачът открои "червената" нишка, която минава през цялата програма минава червена нишка – борбата с корупцията.

"Над 630 000 души е фактор, който ще окаже влияние върху изборния резултат. Ние разчитаме на вас, защото целите и задачите без вас ще са трудно изпълними. Обещаваме да не обещаваме – това, което е приоритет, ще го направим. Ще се постараем по време на кампанията да стигнем до всяка община, да убедим всеки да ни подкрепи. На 19 април гласувайте с бюлетина 21, за да направим Пловдивска област в сърцето на индустрията на България, с модерно земеделие и с достоен живот за всеки." - допълни Иван Лалов.

Листата се състои от 22 кандидати, които бяха представени отзад напред. Всеки от тях носеше в ръка трикольор.

"За мен е чест и привилегия да бъда в тази зала. Много хора казват, че спортистите не разбират от политика, но това което зависи от мен като опит и знание ще го предам. Пловдив ми е дал много, България - още повече. Време е да направим всичко, за да стане нашата страна просперираща" - каза олимпийският шампион Йордан Йовчев, който е втори в листата на КП "Прогресивна България".

Ето цялата листа за 17 МИР Пловдив област:

1. Иван Тодоров Лалов - висш офицер в Българската армия и ВВС, на 63 години. Завършва ВВВУ "Георги Бенковски“ в Долна Митрополия и Военната академия "Г. С. Раковски“ в София. Възпитаник на Общовойсковия колеж по отбраната в Париж, Франция. Военната му кариера започва от авиобаза "Равнец“, от 2014 до 2018 г. e командир на авиобаза "Граф Игнатиево“, където преминава всички нива на летателната подготовка и командния състав. Владее руски, френски и английски език. Семеен. В листата влизат още:

2. Йордан Йовчев Йовчев, На 53 години. Завършил Национална спортна академия, записал името си като най-титулувания български гимнастик. Участник в шест Олимпиади, донесъл на България сребърен и три бронзови олимпийски медала, както и множество медали от световни и европейски първенства, носител на национални и международни признания в спорта. Владее английски, италиански и руски език. Генерален секретар на Българската федерация по гимнастика.

3. Галин Неделчев Дурев, 38 годишен, доктор по политология от СУ "Св. Климент Охридски“ и магистър по международни отношения и проблеми на сигурността от същия университет. Магистър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Повече от двадесет научни статии в български и чуждестранни издания. Народен представител в 51.НС, владее английски и руски език.

4. Димитър Балев Балев, 50 годишен. Магистър по специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" от Академия на МВР, гр. София. Има над 25 години професионален опит в МВР - в ГДБОП и в ГДНП. Повече от 10 години работа на ръководни позиции в различни структури на ОД на МВР – Пловдив, включително Директор на ОД на МВР – Пловдив. Владее английски език. Семеен.

5. Петър Василев Янков, 56 годишен. Мениджър инвестиционни проекти. Заема дългогодишни мениджърски позиции в енергийния сектор от 2006 година и до момента по управление при кризисни ситуации и инвестиционно проектиране. Владее руски и английски език. Семеен.

6. Павлина Ангелова Ковачева, 61 годишна. Магистър специалност "Физика и математика“ в Пловдивски университет. Дългогодишен учител, понастоящем управител на фирма за недвижими имоти. Владее руски и английски език. Семейна.

7. Атанас Стефанов Калчев, 55 годишен. Завършва специалност “Български език и история" в ПУ “Паисий Хилендарски" и право в Югозападен университет “Неофит Рилски". Служител в системата на МВР с 16 години професионален стаж. От м. ноември 2007 г. до настоящия момент – Кмет на община Кричим, пети пореден мандат. Обвързан.

8. Д-р инж. Стефан Иванов Цанков, 48 годишен. Завършил Фламандски университет, Брюксел, доктор по икономика от ВТУ. Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Мениджър с дългогодишен опит в публичния и частния сектор. Има професионална кариера като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съветник в Министерството на икономиката, ръководител на "БДЖ Ремонти“. Владее английски, ползва френски и руски език. Семеен, с две деца.

9. Иван Запрянов Мавродиев, 46 годишен. Завършил специалност "Данъчен и митнически контрол“ и развива бизнес в сферата на търговията. С дългогодишен опит в управлението на екип, стратегическото планиране и управлението на процеса по внос и износ. Семеен.

10. Рангел Георгиев Матански, 43 годишен. Магистър по "Икономика и управление на европейското земеделие и селските райони“ в Аграрен университет Пловдив. Докторант в УНСС в периода май 2025г. - до момента. Изпълнителен директор на "Местна инициативна група Хисаря“ в периода ноември 2024- септември 2025, председател на ОбС Раковски 2019-2023 година. Владее английски и руски език. Семеен.

11. Димитър Иванов Иванов, 31 годишен. Магистър по електроинженерство. Има професионален стаж по поддръжка на системи и съоръжения, проектиране на енергийни системи. Автор на научни трудове по Енергиен мениджмънт на сградни инсталации и Осветителна техника на спортни инфраструктурни обекти. Владее английски, руски и испански език. Несемеен.

12. Албена Черкезова Костадинова, 66 годишна, средно-специално образование, монтьор на машини и апарати. Дългогодишен общински съветник, основател и председател на УС на Социална Фондация "Инди-Рома 97“. Координатор и ръководител на множество социални проекти в сферата на превенция на насилието над жени, социалното включване на хора с увреждания, професионална подкрепа и включване в пазара на труда и др. Семейна.

13. Д-р Люба Георгиева Бедачева, 51 годишна. Дипломиран магистър по медицина от 1999 г. и защитена специалност обща медицина към МУ Пловдив през 2014 г. От 1999 г. работи като общопрактикуващ лекар в с. Чешнегирово, като паралелно осъществява медицинска дейност и в гр. Пловдив. Владее руски език.

14. Владислава Илиева Казакова, 50 годишна. Бакалавър по икономика и педагогика на икономическите дисциплини. Магистър по икономика и управление на строителството от Икономически университет – Варна. От 20 години работи в структурата на ДФ “Земеделие" на различни позиции от главен експерт до заместник изпълнителен директор. Ползва английски и руски език, семейна.

15. Джунейт Рефик Яшар, 40 годишен. Бакалавър по “Педагогика на обучението по физическо възпитание" и магистър по специалността "Спорт в училище“. Професионален футболист, а в момента изпълнителен директор на ФК “Асеновец 2005", гр. Асеновград. Владее английски и турски език.

16. Костадин Георгиев Апостолов, 41 годишен. Магистър по педагогика, преподавател по физическо възпитание и спорт, учител с 13 годишен стаж. Треньор по Футбол с UEFA “B" лиценз. Семеен.

17. Румен Димитров Пергелов, 24 годишен. Инженер-технолог. Заместник-кмет на община Перущица. Владее английски език, несемеен.

18. Елена Василева Пашикова, 56 годишна. Завършила специалностите "Икономика на търговията“ и "Социални дейности“ в ТУ Габрово. Работи в сферата на социалните услуги, като повече от 10 години ръководи Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в град Брезово, ползва руски език.

19. Стоянка Георгиева Вълчева, 41 годишна. Завършила бакалавърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика и магистърска степен по алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски“. Притежава следдипломни квалификации по психология и логопедия. Начален учител в СУ "Христо Смирненски“, гр. Хисаря. Семейна.

20. Рангел Тодоров Николов, 26 годишен. Специалист по водоснабдяване и канализация. Работи като специалист обслужване на доставки. Несемеен.

21. Борислав Иванов Еленов, 23 годишен. Бакалавър от Висше училище по сигурност и икономика. Управител на фирма за рециклиране на отпадъци.

22. Ангел Георгиев Ковачев, 25 годишен. Магистър-инженер от Технически университет - София. Преподавател-инструктор. Несемеен.

КП "Прогресивна България" е с № 21 в интегралната бюлетина. 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!