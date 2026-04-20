Координаторът на "Прогресивна България“ в Пловдив Ангел Стоев благодари на всички граждани, които подкрепиха коалицията на проведените вчера предсрочни парламентарни избори в България.

По думите му участието на избирателите показва, че обществото може да преодолее апатията и да бъде активно в определянето на своето бъдеще.

"Благодарим на всички, които упражниха правото си на глас във вчерашния изборен ден и показаха, че можем да преодолеем летаргията и да градим сами бъдещето си. Силното гражданско общество е основа на демокрацията, в която силно вярваме.

Благодарим на избирателите на Коалиция "Прогресивна България“ – със своя глас Вие подкрепихте задачата за разграждане на олигархично-мафиотския модел на управление и реформата на съдебната система. Без тези промени не можем да имаме горда и силна България с достойно и уважавано място в Европейския съюз.

Предстои много работа, но сме убедени, че можем и ще успеем. Пожелавам Ви здраве и добри дни!", казва Стоев в заключение.

Крайни резултати от гласуването в Пловдив

При 100% обработени протоколи в 16-та Районна избирателна комисия – Пловдив-град, политическата сила "Прогресивна България“ на Румен Радев излиза като категоричен първенец сред избирателите в града, сочат окончателните данни от преброяването.

Коалицията печели 46,27% от гласовете на пловдивчани, което я поставя далеч пред останалите политически формации и ѝ осигурява убедителна преднина в градския вот.

На второ място се нарежда коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП–ДБ), която получава 16,40% подкрепа. Резултатът я позиционира значително зад първата политическа сила, но достатъчен за ясно изразено второ място в Пловдив-град.

Третата позиция е за управляващата на местно ниво коалиция ГЕРБ–СДС, която събира 13,15% от гласовете. Това я поставя на трето място в градската класация и показва чувствително изоставане спрямо водещите две политически формации.

След тях се нареждат "Възраждане“ с 4,67% и формацията "Сияние“ с 4,24%, които оформят групата на по-малките политически сили в града. Останалите участници в изборната надпревара остават с още по-ниски резултати, без съществено влияние върху подредбата в челото.