© виж галерията Регионалният природонаучен музей – Пловдив Ви кани на “Фестивал на пеперудите", който ще се проведе от 19-ти до 21-ви септември 2025 г. в сградата на музея и в “Дондуковата градина". В продължение на три дни малки и големи ще могат да се потопят в магията на пеперудите чрез разнообразни ателиета, игри и творчески занимания.



Програмата включва богата палитра от активности, съчетаващи изкуство, наука и забавление:



Ателие "Пеперудени криле“ – творческо изработване и декориране на приказни криле.



Ателиета "Частите на тялото“ и "Метаморфоза“ – образователни ателиета, които представят анатомията и жизнения цикъл на пеперудите.



Ателие "Изрисуване на камъчета“ – занимание, в което камъчета оживяват с цветни пеперудени мотиви.



Ателие "Пеперудено оригами“ – изработване на хартиени пеперуди чрез японското изкуство оригами.



Оцветяване на пеперудена тематика – творческо занимание.



Игра "Открий пеперудите в музея“ – забавно и познавателно предизвикателство за отрикаване на скритите пеперуди в музея (участието е с билет за Експозицията).



"Цветно лице – пеперуден свят“ – артистично изрисуване на лица с пъстри пеперудени мотиви (единственото ателие със заплащане).



Специален акцент в програмата е лекцията на доц. д-р Марио Лангуров (ентомолог в НПНМ и популяризатор на науката) на тема "Пеперудите на България“, която ще се проведе на 19-ти септември (петък) от 17:30 ч. и на 20-ти септември (събота) от 12:00 ч. След лекцията в петък и събота ще се състои викторина с награди за всички посетители.



На 21-ви септември (неделя) от 16:30 ч. във фоайето на музея ще бъдат наградени участниците в конкурса за рисунка на тема "Пеперуден свят“.



Фестивалът на пеперудите е прекрасна възможност да научите повече за тези изключителни насекоми, да развиете своето творчество и да споделите радостта от природата в сърцето на Пловдив.