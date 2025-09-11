ЗАРЕЖДАНЕ...
|Програмата за Фестивал на пеперудите 2025 в Регионален природонаучен музей – Пловдив
Програмата включва богата палитра от активности, съчетаващи изкуство, наука и забавление:
Ателие "Пеперудени криле“ – творческо изработване и декориране на приказни криле.
Ателиета "Частите на тялото“ и "Метаморфоза“ – образователни ателиета, които представят анатомията и жизнения цикъл на пеперудите.
Ателие "Изрисуване на камъчета“ – занимание, в което камъчета оживяват с цветни пеперудени мотиви.
Ателие "Пеперудено оригами“ – изработване на хартиени пеперуди чрез японското изкуство оригами.
Оцветяване на пеперудена тематика – творческо занимание.
Игра "Открий пеперудите в музея“ – забавно и познавателно предизвикателство за отрикаване на скритите пеперуди в музея (участието е с билет за Експозицията).
"Цветно лице – пеперуден свят“ – артистично изрисуване на лица с пъстри пеперудени мотиви (единственото ателие със заплащане).
Специален акцент в програмата е лекцията на доц. д-р Марио Лангуров (ентомолог в НПНМ и популяризатор на науката) на тема "Пеперудите на България“, която ще се проведе на 19-ти септември (петък) от 17:30 ч. и на 20-ти септември (събота) от 12:00 ч. След лекцията в петък и събота ще се състои викторина с награди за всички посетители.
На 21-ви септември (неделя) от 16:30 ч. във фоайето на музея ще бъдат наградени участниците в конкурса за рисунка на тема "Пеперуден свят“.
Фестивалът на пеперудите е прекрасна възможност да научите повече за тези изключителни насекоми, да развиете своето творчество и да споделите радостта от природата в сърцето на Пловдив.
