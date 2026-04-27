Програмата на Община Пловдив и нейните партньори, посветена на 150 години от избухването на Априлската епопея, продължава с поредица от тематични събития. Преди век и половина "кървавото писмо" на Каблешков разпали искрата на свободата, превръщайки саможертвата на шепа ентусиасти в мощен политически акт, преначертал картата на Европа. 1876-а не е просто военен бунт, а върховна проява на българския дух, доказала пред света, че един народ е готов да плати най-високата цена за своята независимост.

Като център на Четвърти революционен окръг, Пловдивският край заема ключово място в тази героична летопис чрез подвига на Перущица, Батак и борбеността на средногорските села. Днес градът се прекланя пред паметта на героите, съобщиха за Plovdiv24.bg от общината.

Акценти в програмата:

На 27 април (понеделник) от 16:00 ч. във фоайето на Дом на културата "Борис Христов" официално ще бъде открита изложбата "Невидяната – История на Априлското въстание". Експозицията е подготвена от НБ "Иван Вазов" и представя непоказвани до момента фотографии, свързани с фундаменталния труд на Димитър Страшимиров "История на Априлското въстание". Снимковият материал е от специалните колекции на НБ "Иван Вазов".

30 април (четвъртък), 10:00 ч., Дом на културата "Борис Христов" Тържествен музикално-поетичен спектакъл с участието на възпитаници от местни училища, носещи имената на априлски герои. Събитието се организира от Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски", съвместно с Брациговското културно-просветно дружество "Васил Петлешков" Пловдив и община Брацигово.

До края на април, Читалищна мрежа – Пловдив. Провеждане на литературни срещи с писатели и поети, организирани със съдействието на Община Пловдив и Пловдивски общински комитет "Васил Левски", включващи срещи с писатели и поети на тема "Априлската епопея" и участие на читалищни самодейни състави във фестивала за патриотична песен в град Клисура "Топчето пукна".

20 април – 31 май, РИМ – Пловдив (Експозиция "Българско Възраждане") Открити уроци, мултимедийни презентации и образователни игри за ученици. Посетителите ще могат да видят автентични образци на огнестрелно и хладно оръжие от фондовете на музея, използвани в боевете през 1876 г. Организатор е Регионален исторически музей – Пловдив.

12 май (вторник), 17:00 ч., Военен клуб – Пловдив Среща-беседа с проф. Атанас Семов (чл.-кор. на БАН) на тема "Априлското въстание и знанието за него днес". В рамките на събитието ще бъде прожектиран филм и ще се представи уникалният сборник "150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват". Написана в стила на художествена документалистика, книгата пресъздава биографиите в първо лице, стъпвайки върху исторически факти и автентични свидетелства от епохата и им придава жив, човешки глас. Организатор е Пловдивски общински комитет "Васил Левски".

През месец май ще бъде обявен ученически конкурс за стихотворение, есе, разказ, рецитация, рисунка, мултимедийна презентация на тема: "170 години от рождението на Райна Княгиня – българска национална революционерка и учителка (1856-1917)". Организира се от Пловдивски общински комитет "Васил Левски" съвместно с XVI-то издание на проекта "Народните будители и Аз".