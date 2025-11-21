ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Професор от еврейски произход: Скандална група е поканена в Пловдив!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:27Коментари (1)290
©
Вчера обявиха нови имена за фестивала PhillGood в Пловдив. По този повод Александър Хуго Оскар - български лекар офталмолог, професор, от еврейски произход, председател на организацията на евреите в България "Шалом“ от 2016 до 2025 г., каза следното:

Как е възможно? Как е възможно музикална група, която промотира насилие над евреи, да бъде поканена в България? Да, това не е шега. Скандалната антисемитска група Kneecap фигурира в програмата на музикалния фестивал “Phill Good", който ще се проведе следващата година в Пловдив.

Редица държави в ЕС вече са забранили техни участия. България е едно от най-позитивните изключения в целия цивилизован свят. Трябва да я пазим чиста от езика на омразата и антисемитизма.

Кои са Kneecap?

Kneecap в ирландско хип-хоп трио, което стана известно с анти-израелските си изяви на сцена, подкрепата си за признати терористични организации и про-BDS активизма си. Към 26 август 2025 г. Kneecap отменя изцяло разпродаденото си октомврийско турне в САЩ заради съдебни спорове и сериозен отпор, свързан с откритата им подкрепа за екстремистки организации.

През февруари 2025 г. Kneecap публикуват снимка на член на групата, който чете книга с изявления на бившия лидер на терористичната организация "Хизбула“, озаглавена "Гласът на Хизбула: изявленията на Сайед Хасан Насрала“.

По време на участието си на фестивала Coachella през април 2025 г., Kneecap показаха съобщение на екраните: "Израел извършва геноцид срещу палестинския народ… САЩ го подкрепят… Fuck Israel/Free Palestine.“

Малко след участието им на Coachella, британската антитерористична полиция започна разследване срещу Kneecap, след като се появиха видеа, в които групата насърчава политическо насилие и тероризъм. Сред тях е видео от ноември 2023 г., в което член на групата заявява:

"Единственият добър ториец е мъртвият ториец. Убий местния си депутат“.

В друго видео от концерт в Лондон през ноември 2024 г. Лиъм О̀г О̀ Ханайид е заснет, увит във флаг на "Хизбула“, докато скандира: "Up Hamas, up Hezbollah.“

През май 2025 г. лондонската полиция повдигна обвинение срещу О̀ Ханайид за показване на флаг на терористична организация, което криминално престъпление.

Докато се изявяваха на фестивала Glastonbury през юни 2025 г. в Съмърсет, Англия, О̀ Ханайид отправи послание в подкрепа на Palestine Action Group, която наскоро бе забранена в Обединеното кралство по Закона за тероризма от 2000 г.

Полицията започна разследване, но реши да не продължи с действия. В социалните мрежи Kneecap имат тревожна история на демонизиране и делегитимиране на Израел. През декември 2024 г. групата публикува карикатура, показваща звезда на Давид, комбинирана със свастика – злоупотреба с травмата на евреите от Холокоста – с цел демонизиране на еврейската държава, придружено от надпис, наричащ Израел "терористична държава“.

Също през декември 2024 г. Kneecap отричат еврейската историческа връзка с Израел, публикувайки расистки и колониален цитат от Уинстън Чърчил, за да представят Израел като колониален проект.

Kneecap не се ограничава до провокации – откритата им подкрепа за забранени екстремистки групи, подстрекателските им послания онлайн и на живо, и възхваляването на политическо насилие многократно преминават граници, включително и законови.

Kneecap е пример как културното влияние и публичната платформа могат да бъдат използвани като оръжие за разпространение на екстремизъм – и защо институции, публика и власти все по-често отказват да гледат настрани.

Снимка, публикувана в профила на Kneecap в социалната мрежа X, на която член на групата чете книга с изявления на Хасан Насрала, бившия лидер на терористичната организация "Хизбула“.


Още по темата: общо новини по темата: 3
20.11.2025 »
24.10.2025 »
16.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Нелъв български доктор, евреин, се оплаква от ирландски музиканти, които са против евреите да убиват палестинци ? ВТФ?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Музей, какъвто няма досега в България, отвaря днес врати в Пловди...
07:05 / 21.11.2025
В Пловдив дават старт на проект за 24 млн. лв
07:00 / 21.11.2025
Нови затруднения за пловдивските шофьори, ограничават движението ...
06:00 / 21.11.2025
10 дни грешка в документацията на ЗОП седи, без никой от община П...
19:23 / 20.11.2025
Клиентка на търговска верига в Пловдив измисли нов вид кражба
17:50 / 20.11.2025
Кола за над един милион лева по улиците на Пловдив
17:43 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:10 / 19.11.2025
Над 13 000 лева месечно достигат заплатите в един от най-печелившите сектори на икономиката
Над 13 000 лева месечно достигат заплатите в един от най-печелившите сектори на икономиката
10:51 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Войната в Украйна
Поскъпване на хранителните продукти
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: