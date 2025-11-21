Професор от еврейски произход: Скандална група е поканена в Пловдив!

© Вчера обявиха нови имена за фестивала PhillGood в Пловдив. По този повод Александър Хуго Оскар - български лекар офталмолог, професор, от еврейски произход, председател на организацията на евреите в България "Шалом“ от 2016 до 2025 г., каза следното:



Как е възможно? Как е възможно музикална група, която промотира насилие над евреи, да бъде поканена в България? Да, това не е шега. Скандалната антисемитска група Kneecap фигурира в програмата на музикалния фестивал “Phill Good", който ще се проведе следващата година в Пловдив.



Редица държави в ЕС вече са забранили техни участия. България е едно от най-позитивните изключения в целия цивилизован свят. Трябва да я пазим чиста от езика на омразата и антисемитизма.



Кои са Kneecap?



Kneecap в ирландско хип-хоп трио, което стана известно с анти-израелските си изяви на сцена, подкрепата си за признати терористични организации и про-BDS активизма си. Към 26 август 2025 г. Kneecap отменя изцяло разпродаденото си октомврийско турне в САЩ заради съдебни спорове и сериозен отпор, свързан с откритата им подкрепа за екстремистки организации.



През февруари 2025 г. Kneecap публикуват снимка на член на групата, който чете книга с изявления на бившия лидер на терористичната организация "Хизбула“, озаглавена "Гласът на Хизбула: изявленията на Сайед Хасан Насрала“.



По време на участието си на фестивала Coachella през април 2025 г., Kneecap показаха съобщение на екраните: "Израел извършва геноцид срещу палестинския народ… САЩ го подкрепят… Fuck Israel/Free Palestine.“



Малко след участието им на Coachella, британската антитерористична полиция започна разследване срещу Kneecap, след като се появиха видеа, в които групата насърчава политическо насилие и тероризъм. Сред тях е видео от ноември 2023 г., в което член на групата заявява:



"Единственият добър ториец е мъртвият ториец. Убий местния си депутат“.



В друго видео от концерт в Лондон през ноември 2024 г. Лиъм О̀г О̀ Ханайид е заснет, увит във флаг на "Хизбула“, докато скандира: "Up Hamas, up Hezbollah.“



През май 2025 г. лондонската полиция повдигна обвинение срещу О̀ Ханайид за показване на флаг на терористична организация, което криминално престъпление.



Докато се изявяваха на фестивала Glastonbury през юни 2025 г. в Съмърсет, Англия, О̀ Ханайид отправи послание в подкрепа на Palestine Action Group, която наскоро бе забранена в Обединеното кралство по Закона за тероризма от 2000 г.



Полицията започна разследване, но реши да не продължи с действия. В социалните мрежи Kneecap имат тревожна история на демонизиране и делегитимиране на Израел. През декември 2024 г. групата публикува карикатура, показваща звезда на Давид, комбинирана със свастика – злоупотреба с травмата на евреите от Холокоста – с цел демонизиране на еврейската държава, придружено от надпис, наричащ Израел "терористична държава“.



Също през декември 2024 г. Kneecap отричат еврейската историческа връзка с Израел, публикувайки расистки и колониален цитат от Уинстън Чърчил, за да представят Израел като колониален проект.



Kneecap не се ограничава до провокации – откритата им подкрепа за забранени екстремистки групи, подстрекателските им послания онлайн и на живо, и възхваляването на политическо насилие многократно преминават граници, включително и законови.



Kneecap е пример как културното влияние и публичната платформа могат да бъдат използвани като оръжие за разпространение на екстремизъм – и защо институции, публика и власти все по-често отказват да гледат настрани.



Снимка, публикувана в профила на Kneecap в социалната мрежа X, на която член на групата чете книга с изявления на Хасан Насрала, бившия лидер на терористичната организация "Хизбула“.