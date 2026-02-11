Проф. д-р Мария Токмакова: Дозата прави отровата

© Среща във формат научно ателие събра жените учени от Медицински университет-Пловдив по повод 11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката, обявен от ООН.



За пета поредна година университетът отправи покана към хабилитираните преподаватели – професори и доценти – жени, жените учени с ОНС "доктор“ и зачислени в докторантура, както и представители на нежния пол, работещи активно в областта на науката. Символичен домакин и модератор на събитието под надслов "Пет сетива“ бе заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Мария Токмакова, която представи актуални данни за мястото на жените учени в МУ-Пловдив.



Сред взелите докторска степен в България преобладават жените учени, които са 55 на сто, а 58% от защитените дисертационни трудове през 2024/2025 в МУ- Пловдив са на представители на нежния пол. Актуалните данни към момента показват, че 55% от професорите в университета са жени, като най-младата сред тях е на 43 години. Най-младата жена с академична длъжност "доцент“ е на 35 г., а само на 24 е най-младият асистент. Любопитна статистика е, че 75 на сто от членовете на ректорското ръководство са дами.



За лиричното начало на празника във фоайето на Учебен корпус 1 се погрижи петокурсничката от специалност "Медицина“ Рино Хасегава. Освен че се справя отлично с обучението, японката е част и от вокална формация UniMed Voices, а за всички дами изпълни клавирни произведения от любими свои композитори.



Гост на събитието бе акушер-гинекологът д-р Георги Дзивков, второ поколение лекар, който проведе дегустация на различни сортове вина, произведени в бутиковата му винарна. Негово дело бе юбилейното вино за 80-годишнината на МУ-Пловдив.



"Дозата прави отровата“, цитира проф. Токмакова швейцарския лекар, учен, алхимик, астролотг и философ Парацелз и напомни, че антибактериалните свойства на виното са известни от древността. Като кардиолог тя подчерта, че при умерените консуматори се забелязва по-слабо предразположение към инфаркт, атеросклероза, някои форми на рак, заболявания на нервната система и имунни заболявания.



След което остави колегите си в ръцете на водещия на дегустацията. Дамите опитаха еликсир от нетрадиционните за нашата страна сортове Верментино, Малбек и Марселан. Вината, които тестваха, са екологично чисти, а всички производствени процеси се извършвани ръчно.



Като естествено продължение на дегустацията художникът Даниела Русева покани желаещите да рисуват върху шихти (филтри за вино), предоставени от винарската изба на д-р Дзивков. Във фоайето бяха разположени нейни творби, рисувани с вино. Всяка участничка отнесе със себе си сътворената от нея рисунка.



Екип от Фармацевтичния факултет, начело с гл. ас. Яна Гвоздева, ръководи уъркшоп за направата на хидратиращ крем или гел за лице с екстракт от гроздови семки и персонално избран аромат. Участниците в работилницата получиха декорирано с логото на събитието бурканче с козметичния продукт.