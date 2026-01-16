ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)1315
©
Дори в Пловдив нищо чудно максималната температура да не мине нула градуса, това каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на bTV. По думите му предстои доста студено време, като има вероятност да има дълга поредица от студени дни.

Ето и по-конкретно прогнозата му:

От днес студът ще стига и по на юг. С антициклона Кристиян ще нахлуе хладен студен въздух с арктичен произход - жестоко студено ще е в Украйна и Румъния. У нас няма обаче да донесе съществени валежи - ще има снежна покривка от сантиметър - два. Според мен застудяването ще продължи и след сряда.  

Неделя и понеделник ще са ледени. В Русе се очаква минималните температури да са около минус 10, а максималните минус 5. Затоплянето, което се очаква след сряда, ще е минимално. В планините ще е студено и с вятър.

"Ще има ефирни снежинки, които ще направят снежна покривка от 1-2 см. Сравнително слаби валежи“, допълни климатологът.

"Моделите се лутат какво ще се случи след сряда. Предполагам, че застудяването има основание да продължи“, каза Рачев.

В планините ще бъде студен, с отрицателни дневни температури. Слънцето ще бъде в изобилие, но ще бъде много хладно. Ще има и вятър.

"Надявам се да се заблудили големите модели, но вероятността тази поредица от ледени дни да бъде в рамките на 5-6 дни е много голяма и непрекъснато расте“, уточни Рачев.

По думите на климатолога светът върви към затопляне не само в България, но и в целия свят.

"Онзи ден беше направен един малък световен рекорд – в един ден имахме 100 градуса разлика. В пустинята Гибсън в Австралия – 45 градуса на сянка, а в дълбокия Сибир – минус 54 градуса. Доста рядко има такава разлика в рамките на един ден“, посочи проф. Рачев.


Още по темата: общо новини по темата: 294
15.01.2026 »
14.01.2026 »
14.01.2026 »
14.01.2026 »
13.01.2026 »
13.01.2026 »
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Съветници: Има ли контрол общината върху състоянието на мостовете...
08:44 / 16.01.2026
Приемат бъдещи инженери и икономисти с ДЗИ по математика
18:05 / 15.01.2026
Пламен Панов, зам.-кмет: Пловдив проправи пътя, по който други бъ...
07:09 / 16.01.2026
Фалшиви 20 евро засечени на сергии в Пловдив, прокуратурата се са...
16:34 / 15.01.2026
Кадър от Пловдив е номинирани за европейски прокурор от България
16:04 / 15.01.2026
Пловдив с рекорден брой сделки на имотния пазар за последните 18 ...
16:00 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Футбол - други
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: