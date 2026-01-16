ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Георги Рачев с лоша прогноза дори и за Пловдив
Ето и по-конкретно прогнозата му:
От днес студът ще стига и по на юг. С антициклона Кристиян ще нахлуе хладен студен въздух с арктичен произход - жестоко студено ще е в Украйна и Румъния. У нас няма обаче да донесе съществени валежи - ще има снежна покривка от сантиметър - два. Според мен застудяването ще продължи и след сряда.
Неделя и понеделник ще са ледени. В Русе се очаква минималните температури да са около минус 10, а максималните минус 5. Затоплянето, което се очаква след сряда, ще е минимално. В планините ще е студено и с вятър.
"Ще има ефирни снежинки, които ще направят снежна покривка от 1-2 см. Сравнително слаби валежи“, допълни климатологът.
"Моделите се лутат какво ще се случи след сряда. Предполагам, че застудяването има основание да продължи“, каза Рачев.
В планините ще бъде студен, с отрицателни дневни температури. Слънцето ще бъде в изобилие, но ще бъде много хладно. Ще има и вятър.
"Надявам се да се заблудили големите модели, но вероятността тази поредица от ледени дни да бъде в рамките на 5-6 дни е много голяма и непрекъснато расте“, уточни Рачев.
По думите на климатолога светът върви към затопляне не само в България, но и в целия свят.
"Онзи ден беше направен един малък световен рекорд – в един ден имахме 100 градуса разлика. В пустинята Гибсън в Австралия – 45 градуса на сянка, а в дълбокия Сибир – минус 54 градуса. Доста рядко има такава разлика в рамките на един ден“, посочи проф. Рачев.
