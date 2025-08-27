ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Проф. Дилян Георгиев: Зад най-сладкия плод се крие голяма опасност
Но зад тяхната примамлива сладост се крие сериозна опасност. Това алармира в социалните мрежи известният учен проф. Дилян Георгиев, който е преподавател в Тракийския университе и ПУ "Паисий Хилендарски".
Според него плодовете съдържат невротоксина анонацин – ацетогенин, който се открива не само в плодовете, но и в семената, листата и кората на растенията от този род. Научни изследвания показват, че при продължителна и честа консумация анонацинът може да увреди нервните клетки, особено в базалните ганглии на мозъка. Това води до невродегенеративни симптоми, подобни на тези при болестта на Паркинсон.
"Опитах два плода от вида Annona squamosa, но трябва да подчертая, че прекомерната консумация крие риск“, посочва Георгиев.
Захарната ябълка е изключително вкусна и екзотична, но учените предупреждават: сладостта ѝ не бива да подвежда – прекалената употреба може да има сериозни последици за здравето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив се роди Габриела, след пето поред цезарово сечение за м...
19:24 / 27.08.2025
Фестивалът "Двама са малко – трима са много" започва в Пловдив на...
19:08 / 27.08.2025
Откриха изчезналия мъж от Пловдив
19:05 / 27.08.2025
Иван Стоянов за поисканата му оставка: Не съм се родил заместник-...
18:20 / 27.08.2025
"Независими за Пловдив": Извънредна сесия на ОбС! Градът е в кола...
17:14 / 27.08.2025
Млад мъж е изчезнал в Пловдив
16:40 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS