Проф. Дилян Георгиев: Зад най-сладкия плод се крие голяма опасност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:29Коментари (0)1213
Плодовете на растенията от род Annona, по-известни като "захарна ябълка“, се смятат за едни от най-сладките плодове на Земята. Те са широко разпространени като културни растения в тропиците и особено ценени на Карибите.

Но зад тяхната примамлива сладост се крие сериозна опасност. Това алармира в социалните мрежи известният учен проф. Дилян Георгиев, който е преподавател в Тракийския университе и ПУ "Паисий Хилендарски".

Според него плодовете съдържат невротоксина анонацин – ацетогенин, който се открива не само в плодовете, но и в семената, листата и кората на растенията от този род. Научни изследвания показват, че при продължителна и честа консумация анонацинът може да увреди нервните клетки, особено в базалните ганглии на мозъка. Това води до невродегенеративни симптоми, подобни на тези при болестта на Паркинсон.

"Опитах два плода от вида Annona squamosa, но трябва да подчертая, че прекомерната консумация крие риск“, посочва Георгиев.

Захарната ябълка е изключително вкусна и екзотична, но учените предупреждават: сладостта ѝ не бива да подвежда – прекалената употреба може да има сериозни последици за здравето.







