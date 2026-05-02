Продължава опасната игра, които младежи вършат на Дановия хълм в Пловдив. Малки деца вървят и дори лежат по отвесните скали на тепето, без каквито и да било предпазни мерки. Поредният случай в тази опасна тенденция, който видя репортер на Plovdiv24.bg. Това, на което станахме свидетели, бе как момче вървеше отгоре до долу по скалата, с риск да се подхлъзне, падне или да се нарани сериозно.

Медията ни следи тази опасна тенденция и в няколко статии се опитваме да сигнализираме местната общност. Причината за честите случаи на тази опасна игра е лесният достъп до Данов хълм, който се намира в непосредствена близост до Главната улица. Въпреки че това го прави привлекателен за посещения, той не е обезопасен. Липсват перила и камери за видеонаблюдение, което създава рискови ситуации за младежите.

Освен опасността за здравето и живота на децата, Данов хълм страда и от вандализъм. Многократно са подавани сигнали за графити, които обезобразяват скалите на тепето.

Припомняме, че друго от най-посещаваните тепета - Небет тепе бе облагородено след реализиран проект, но при Данов хълм има какво да се желае. Благодарение на инициативата на кмета на район “Централен" Георги Стаменов бе възстановена часовниковата кула, засаждат се дървета и се почистват боклуци периодично. По негова идея през септември миналата година бе възстановен и античен воден часовник (Клепсида), каквито в античния свят е имало само в Атина и Александрия. Според историческите данни в древния Филипопол е имало воден часовник в периода между 126 и 161 г. след Христа. Той е бил построен в някогашен храм на римската богиня Венера.

Plovdiv24.bg винаги е застъпвал тезата, че решаването на проблемите на Данов хълм с графитите, надрасканите скали и боклуците изисква цялостна политика и образователна култура. Необходимо е да се възпитава у млади и стари чувство за отговорност към тепетата на Пловдив и тяхното опазване.