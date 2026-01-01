Продължават да издaват заповеди за отчуждаване на имоти в "Южен", правят нова улица

© Както Plovdiv24.bg ви информира преди време - община Пловдив има намерение да отчужди три имота, за да изгради улица, която да свърже улицата на “Транспортна болница с уличната мрежа в “Южен".



Първият имот е 271 кв. м. и се намира в местност “Терзиите" в кв. “Модър". Сумата, която е обявена за отчуждаване, е 6 054 евро. като заповедта вече е издаде и качена в сайта на общината.



Подобен документ предстои и за другите два имота - на ул. "Коматевско шосе“ № 50 и е с площ 1924 кв. м., оценен за зан 51 700 евро. Третият е част от поземлен имот с площ 880,22 кв. м. и е оценен за сумата от над 26 000 евро, които трябва да получат собствениците.



И на трите имота територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване за второстепенна улица, попадаща в уличната регулация.



Заповедите могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок, така че процедурата по изграждане на нова улица в “Южен" може да се забави.



Припомняме, че общината поиска от държавата имот с площ от 974 кв. м. чрез областния управител.



Той се намира на ул. “Коматевско шосе" 38 и е в улична регулация, като плановете са също да се използва за изграждане на новия пътен участък, който да осигури достъпа до Транспортна болница.



В момента имотът е предоставен за управление от МВР.