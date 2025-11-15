ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив отчуждава три имота, прави свързваща улица
Той се намира на ул. “Коматевско шосе" 38 и е в улична регулация, като плановете са също да се използва за изграждане на новия пътен участък, който да осигури достъпа до Транспортна болница.
В момента имотът е предоставен за управление от МВР. За изграждането на новата улица общината вече е стартирала процедури по отчуждаване на имоти частна собственост на ул. “Колхида", западно от ул. “Модър".
Що се отнася до имотите, които в момента са обект на отчуждителни процедури: Първият имот е 271 кв. м. и се намира в местност “Терзиите" в кв. “Модър". Сумата, която е обявена за отчуждаване, е 14 210,88 лева. Вторият имот е на ул. "Коматевско шосе“ № 50 и е с площ 1924 кв. м. и е обявен за 100 900 лева. Третият е част от поземлен имот с площ 880,22 кв. м. за сумата от 50 763 лева, които трябва да получи собственикът.
И на трите имота територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване за второстепенна улица, попадаща в уличната регулация.
