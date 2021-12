© Продължават безплатните концерти на "Биг Бенд Пловдив" и "Духов оркестър Пловдив“ с диригент Николай Гешев. В навечерието на предстоящите коледни празници пловдивчани и гостите на града могат да чуят изпълненията им на различни сцени, разположени в районите "Централен", "Западен", "Северен" и "Тракия", както и на коледния базар на пл. "Централен“.



Талантливите музиканти ще зарадват публиката с изпълнението на емблематични коледни мелодии -“White Chrismas", “The Most Wonderful Time of the Year", “Jingle Bell Rock", “Feliz Navidad", “Here Comes Santa Claus", “Santa Is Coming To Town", “Have Yourself a Merry Little Chrismas", “Auld Lang Shine" и много други любими песни и музика, поднесени с любов и професионализъм.



С инициативата си, Община Пловдив иска да създаде празнично настроение на пловдивчани и да предостави възможност на повече хора да се докоснат до прекрасните изпълнения на две от пловдивските музикални емблеми. Солист на "Биг Бенд Пловдив“ е талантливата Един Унджиян.



Пет от концертите от празничната програма, която започна на 17 декември вече минаха, но остават още пет вълнуващи срещи. Вижте къде!



Концерти "Биг Бенд Пловдив“



21.12 пл. "Стефан Стамболов“ , начало 17:00 ч.



22.12 Район Западен, до елхата в новия парк, начало 18:00 ч.



26.12 пл."Стефан Стамболов“, начало 12:00 ч.



Духов оркестър Пловдив



23.12 Район Северен до Новотел Пловдив, към Пешеходния мост, начало 17:00 ч.