ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Продължава пръскането срещу комари в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:37Коментари (0)280
© Plovdiv24.bg
От ОП "Дезинфекционна станция“ информират пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия, в периода от 11 до 29 август, в Пловдив ще се проведе поредната дезинсекция срещу възрастни форми на комари на територията на шестте административни района.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21:00 до 04:30 ч. по следния график:

- 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Северен“;

- 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. "Коматево“ и кв. "Прослав“;

- 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Южен“;

- 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район "Западен“;

- 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Тракия“;

- 25 август – бреговата зона по р. Марица;

- 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Централен“;

- 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Източен“.

Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Конкурс за попълване на ръководни позиции в болница в Пловдив
12:44 / 08.08.2025
Намериха тяло на мъж в река Марица
12:45 / 08.08.2025
84-годишен шофьор отне предимство в Пловдив, 82-годишна жена е в ...
12:10 / 08.08.2025
По-малко от месец ни дели от третото издание на Station Street Fe...
11:53 / 08.08.2025
Лазар Радков: Мой познат събра парите от рождения си ден и ги дар...
10:16 / 08.08.2025
Депутат от "Възраждане": Поредната измама в Пловдив!
10:10 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Енергийна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: