|Продължава пръскането срещу комари в Пловдив
Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21:00 до 04:30 ч. по следния график:
- 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Северен“;
- 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. "Коматево“ и кв. "Прослав“;
- 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Южен“;
- 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район "Западен“;
- 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Тракия“;
- 25 август – бреговата зона по р. Марица;
- 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Централен“;
- 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Източен“.
Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.
Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.
