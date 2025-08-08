Продължава пръскането срещу комари в Пловдив

© Plovdiv24.bg От ОП "Дезинфекционна станция“ информират пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия, в периода от 11 до 29 август, в Пловдив ще се проведе поредната дезинсекция срещу възрастни форми на комари на територията на шестте административни района.



Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21:00 до 04:30 ч. по следния график:



- 11 и 12 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Северен“;



- 13 август – декоративна и храстова растителност на територията на кв. "Коматево“ и кв. "Прослав“;



- 14 и 15 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Южен“;



- 18 до 20 август включително – декоративна и храстова растителност на територията на район "Западен“;



- 21 и 22 август – декоративна и храстова растителност на територията на район "Тракия“;



- 25 август – бреговата зона по р. Марица;



- 26 и 27 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Централен“;



- 28 и 29 август - декоративна и храстова растителност на територията на район "Източен“.



Специализираните екипи ще използват биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.



При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.



Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.