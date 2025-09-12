Продължава обработката срещу кърлежи и комари в Пловдив

© От Общинско предприятие "Дезинфекционна станция" информират, че продължава стартиралата в началото на месец септември масова есенна дезакаризация /обработка срещу кърлежи/ на територията на Община Пловдив.



То се извършва по следния график:



12 септември – Тревни площи, р-н Западен и р-н Тракия



13 септември – Детски градини и детски ясли



15 септември – Тревни площи, р-н Централен и р-н Западен



16 септември – Тревни площи, р-н Централен, р-н Южен и р-н Западен



17 септември – Тревни площи, р-н Тракия, р-н Южен и р-н Западен



18 септември – Тревни площи, р-н Тракия и р-н Северен



19 септември – Тревни площи, р-н Северен



20 септември – Детски градини и детски ясли



23 септември – Тревни площи, р-н Тракия



24 септември – Тревни площи, р-н Тракия и р-н Северен



25 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Северен



26 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Източен



29 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Източен



30 септември – Гробищни паркове



1 октомври – Гробищни паркове



При благоприятни метеорологически условия, в периода 15 – 19 септември 2025 г., специализираните екипи ще осъществят растителнозащитни дейности по розовите насаждения на територията на Пловдив. В периода 18 – 24 септември 2025 г., ще се извърши и дезинсекция срещу ларви на комари по поречието на река Марица и около преливника на Гребен канал, парк "Отдих и култура“.



Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони: от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.



При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за специфичната дейност условия.



Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.