|Продължава обработката срещу кърлежи и комари в Пловдив
То се извършва по следния график:
12 септември – Тревни площи, р-н Западен и р-н Тракия
13 септември – Детски градини и детски ясли
15 септември – Тревни площи, р-н Централен и р-н Западен
16 септември – Тревни площи, р-н Централен, р-н Южен и р-н Западен
17 септември – Тревни площи, р-н Тракия, р-н Южен и р-н Западен
18 септември – Тревни площи, р-н Тракия и р-н Северен
19 септември – Тревни площи, р-н Северен
20 септември – Детски градини и детски ясли
23 септември – Тревни площи, р-н Тракия
24 септември – Тревни площи, р-н Тракия и р-н Северен
25 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Северен
26 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Източен
29 септември – Тревни площи, р-н Южен и р-н Източен
30 септември – Гробищни паркове
1 октомври – Гробищни паркове
При благоприятни метеорологически условия, в периода 15 – 19 септември 2025 г., специализираните екипи ще осъществят растителнозащитни дейности по розовите насаждения на територията на Пловдив. В периода 18 – 24 септември 2025 г., ще се извърши и дезинсекция срещу ларви на комари по поречието на река Марица и около преливника на Гребен канал, парк "Отдих и култура“.
Предвидено е обработките да се извършват в часовите диапазони: от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 22:00 ч. до 05:30 ч.
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за специфичната дейност условия.
Ще се използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
