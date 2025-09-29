ИЗПРАТИ НОВИНА
Проблеми с водата в Пловдив днес, ето къде
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)1342
© Plovdiv24.bg
Днес, 29 септември, заради изграждането на нови водопроводни връзки на кръстовището на ул. "Лев Толстой" и ул. "Славянска",  водоподаването в район "Източен" от ул. "Богомил" до бул."Санкт Петербург" и от бул."Източен" до ул. "Георги Странски" ще бъде нарушено.

Това ще касае времето от 08:30 ч. до 19:00 ч. информират от ВиК и от фирмата изпълнител на проекта.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство, обръшат се те към засегнатите пловдивчани.







