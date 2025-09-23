ИЗПРАТИ НОВИНА
Проблем с приложението "еЗдраве"
Автор: Ивет Калчишкова 08:00
©
Мобилното приложение "еЗдраве“ не може да се използва от мобилни апарати с марката Huawei. Семейство от Пловдив сигнализира екипа на Plovdiv24.bg относно проблема. 

Въпреки че човекът е с модерен телефон Huawei и успешно е изтеглил приложението, не е успял да сканира кода за активиране на профила си. Мъжът е бил посъветван да смени апарата си, ако иска да използва услугата.

Репортер на медията ни изпрати официално запитване до Министерство на здравеопазването относно казуса. Публикуваме становището им без редакторска намеса:

"Мобилното приложение "еЗдраве“ може да се използва от мобилни устройства, които използват операционна система iOS или Android. Потребителите на Android трябва да имат официален достъп до Google play services, като минималната версия на операционната система трябва бъде 9. Мобилните устройства Huawei нямат достъп до атестационната услуга на Google.

Приложението "еЗдраве“ ползва Google play integrity за атестация на устройството и когато мобилно устройство Huawei се обърне към тази услуга, тя не му връща отговор.

Министерство на здравеопазването активно разработва Националната здравноинформационна система (НЗИС) и в частност приложението "еЗдраве“, като постоянно се добавят нови функционалности и разработки.

За тяхното окончателно имплементиране, както и за бъдещото развитие на Националната здравноинформационна система може да следите на официалната страница".

Надяваме се скоро всички потребители да могат да имат достъп до услугата.







