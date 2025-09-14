Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив

© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg зададе резонен въпрос към бъдещите промени свързани с боклука и неговото извозване.



Мъжът твърди, че боклука от кофите за разделно събиране не се събира в квартал Каменица 2.



"По повод чиповете за бъдещите контейнери за боклук. И най-вече ми е интересно какво ще се случи с контейнерите за разделно събиране на хартия пластмаса и стъкло? Тъй като те не се събират редовно в момента, хората от квартала се опитват да си събират отпадъците разделно.



В момента в който се препълнят хората си оставят боклука около контейнерите с надежда, че ще се изхвърлят когато се събере и останалият, но работниците от ОП"Чистота" го събират и го изхвърлят в норманите кофи за битови отпадъци." споделя гражданина пред нас.