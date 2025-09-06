ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
"140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите".
Това заяви пред паметника на Съединението в Пловдив президентът Румен Радев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада: "Ще оставим ли България на деребеите?", обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: "Неее".
"Тук, пред този паметник е мястото, където единственият отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни", продължи президентът.
И добави, че "заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци – свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията", допълни той.
"Ще излезем от комфорта на малодушие. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши той словото си.
