ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в Пловдив
От 12 ч. в неделя тръгва шествие и на пловдивските мото клубове - от ул. "Дилянка" по бул. "България" – бул. "Цар Борис III Обединител" – бул. "Христо Ботев" - Младежки хълм – бул. "Пещерско шосе" – бул. "Васил Априлов" – бул. "България" до ул. "Дилянка".
До приключване на двете прояви, по посочените маршрути поетапно ще бъдат спирани моторните превозни средства, а за сигурността на участниците и подпомагане на трафика ще се грижат полицейски екипи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"
20:34 / 26.09.2025
Немски студент е изчезнал в Пловдив
20:17 / 26.09.2025
Абсурд в Пловдив: Циментираха дърво в "Тракия"
22:32 / 26.09.2025
Пловдив с голямо отличие
19:18 / 26.09.2025
Автобусна спирка в трагично състояние дразни жителите на Кючука
20:09 / 26.09.2025
През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в...
16:32 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS