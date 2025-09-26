През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в Пловдив

© От 10 ч. утре е организирано велошествие под надслов "Вело Пулс – Пловдив 2025“. Началната и крайна точка е на стадион "Пловдив“, а трасето преминава по бул. "Пещерско шосе“ – път II – 86 (Пловдив - Смолян) – с. Първенец– ул. "Коматевско шосе“ – бул. "Копривщица“.



От 12 ч. в неделя тръгва шествие и на пловдивските мото клубове - от ул. "Дилянка" по бул. "България" – бул. "Цар Борис III Обединител" – бул. "Христо Ботев" - Младежки хълм – бул. "Пещерско шосе" – бул. "Васил Априлов" – бул. "България" до ул. "Дилянка".



До приключване на двете прояви, по посочените маршрути поетапно ще бъдат спирани моторните превозни средства, а за сигурността на участниците и подпомагане на трафика ще се грижат полицейски екипи.