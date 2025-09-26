ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|През почивните дни се очаква временно ограничение на движението в Пловдив
От 12 ч. в неделя тръгва шествие и на пловдивските мото клубове - от ул. "Дилянка" по бул. "България" – бул. "Цар Борис III Обединител" – бул. "Христо Ботев" - Младежки хълм – бул. "Пещерско шосе" – бул. "Васил Априлов" – бул. "България" до ул. "Дилянка".
До приключване на двете прояви, по посочените маршрути поетапно ще бъдат спирани моторните превозни средства, а за сигурността на участниците и подпомагане на трафика ще се грижат полицейски екипи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Главният архитект на Пловдив: Нови кътове за отдих, развлечения и...
17:05 / 26.09.2025
Полиция и жандармерия по пловдивските булеварди, спират движениет...
16:08 / 26.09.2025
Трима се борят за директор на УМБАЛ "Пловдив"
16:13 / 26.09.2025
Мъртвопиян шофьор бе заловен в Пловдив
15:00 / 26.09.2025
Националният омбудсман иска ясни правила за достъп до качествено ...
14:29 / 26.09.2025
62-годишна открадна много пари от заведение в Пловдив
12:38 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS