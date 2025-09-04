ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преобразяват сградата на пожарната в Пловдив
Дейностите се реализират по проект BG-RRP- 4.020-0211 "Въвеждане на енергоефективни мерки в сгради на РДПБЗН – Пловдив и 01 РСПБЗН - Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. "Преслав" №33“, по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, финансиран по Оперативна програма "Национален план за възстановяване и устойчивост“.
Общата стойност на проекта възлиза на 2 080 336,69 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 2 070 016.69 лв.
Директорът на РДПБЗН Пловдив – ст. комисар Васил Димов даде официален старт на строително-монтажните дейности.
Основната цели на проекта са:
- Намаляване на разходите за енергопотребление в сградите минимум с 30% и достигане на клас на енергопотребление "А“ след прилагане на мерките;
- Спестяване на публичен ресурс;
- Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги, както и условията за работата на служителите;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и подобряване на архитектурната среда;
- Спазване на "принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852);
Предвидените мерки за постигане на целите са:
- Изпълнение на топлоизолационна система по фасадни стени;
- Изпълнение на топлоизолационна система по покриви, подови и тавански конструкции;
- Монтаж на нова PVC дограма, подмяна на гаражни врати с нови трислойни метални;
- Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи;
- За топлоизточник се предвижда модулна система за отопление и климатизация (VRF) с модул за битова гореща вода.
- Осигуряване на част от електроенергията ще бъде от нова инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствени нужди (ФЕЦ).
Крайният срок за реализирането на проекта е 30 юни 2026 г.
"Изминахме дълъг и нелек път, преминахме през редица препятствия и предизвикателства. Искам да изкажа най-искрената си благодарност към всички, които с общи усилия допринесоха за успешното реализиране на проекта“, коментира директора на РДПБЗН Пловдив ст. комисар Васил Димов.
Официални гости на събитието бяха областният управител проф. Христина Янчева и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов. На презентацията присъстваха още началника на районната служба, представители на изпълнителя на проекта "Бибов и Ко“ ООД, гр. Пловдив и подизпълнителите - "Цоневски ПК“ ЕООД и "Протектор БГ“ ЕООД и консултанта по строителния надзор "Контрол инвест“ ЕООД.
"Изключително съм щастлива, че в нашия град се осъществява този важен проект. Поздравявам екипа на пожарната служба и се надявам строително-ремонтните дейности да бъдат изпълнени в срок и с необходимото качество“, каза проф. Христина Янчева и допълни, че с реализацията на този проект ще бъдат създадени по-съвременни условия и по-комфортна работна среда за служителите на пожарната служба.
