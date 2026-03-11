ЗАРЕЖДАНЕ...
Премиера в Пловдив: Поезия и фотография се сливат в проекта "Небето се рони"
Ваня Александрова е съвременна българска поетеса, която привлича вниманието с емоционалния си и сетивен стил на писане. Тя описва себе си като автор с изявен интерес към любовната тематика в поезията и прозата. В творчеството си залага на дълбоки емоционални търсения, вдъхновени от лични преживявания и пътувания. Освен с литература, Ваня Александрова се занимава активно и с декупаж.
"Небето се рони" е една от нейните емблематични книги, която се представя по иновативен начин в сътрудничество с фотографа Ангел Шишков.
