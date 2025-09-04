ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прекрасен концерт за избрана публика се проведе в Пловдив
Заедно с Теодосий Спасов на сцената бяха Пейо Пеев (гъдулка), Иван Георгиев (гайда), Генадий Рашков (тъпан) и Християн Цветков (китара). Концертът премина като истинско пътешествие – от "Бавна песен“ и "Женска ръченица“, през "Доктор Кънево хоро“ и "Бидон от Антарктида“, до финалното "Силистренски рок“.
Публиката, сред която имаше и много чужденци, реагираше емоционално – някои танцуваха, други пяха заедно с музикантите, а една дама дори не успя да сдържи сълзите си. Сред зрителите имаше и цели семейства с деца, привлечени от чара на Стария град и магнетичното присъствие на музикантите.
В началото на вечерта водещата Венета Райнова припомни, че в продължение на три месеца фестивалът е оживил Стария Пловдив с десетки събития – концерти, театър, изложби, кулинарни прояви и турове по калдъръмените улички. Организаторите от Агенция "Антракт“ благодариха на всички участници, на Община Пловдив и на публиката, "която даде смисъл на нашите усилия“.
"Лято в Стария град се превърна в разпознаваема марка, а интересът към събитията показа, че културата е онова, което ни обединява и прави Пловдив още по-жив и привлекателен“, каза Райнова.
Фестивалът започна през юни с концерт на Живко Петров Трио (JP3), който не само събра меломаните, но и откри новата сцена пред Градската художествена галерия на ул. "Съборна“ 14А.
За втора поредна година дворът на къща "Иван Черноземски“ се превърна в сцена за куклен театър. Над 200 деца гледаха спектаклите "Приказка за важните неща“, "Музикалница“ и "Малкото зъбче“ на режисьора Петя Недева и участваха в творчески работилници.
Голям интерес предизвикаха и тематичните турове в Стария град – шест маршрута, посветени на римското наследство, къщите галерии, загадките на Небет тепе и живота на старите пловдивски търговци. Специално участие имаха младите екскурзоводи от менторската програма на Вангел Илиев - Елия Дечева, Георги Цанков, Николета Трендафилова и Силвия Кюлявкова, които впечатлиха с познания и ентусиазъм. Всеки тур завършваше с куиз и подаръци.
Във фестивалната програма се откроиха и две изложби в галерия "Андромеда Арт“ – дебютната самостоятелна експозиция на младия художник Лазар Митев, както и ретроспективата в памет на Христо Стойчев.
В края на август шеф-готвач Росен Чакъров представи кулинарната работилница "Вкусът на миналото“, връщайки публиката, която се събра на Седмия хълм, към старите пловдивски кръчми с традиционни ястия като бумбар и жабешки бутчета. Децата първи опитаха продуктите от български ферми и доказаха, че традиционната кухня има своите млади почитатели.
Фестивалът включи и открит урок по латино танци – в последния ден на август кубинските танцьорки Исбел и Таис събраха десетки пловдивчани и туристи в импровизирана танцова вечер под звездите.
Закриването с концерта на Теодосий Спасов показа, че "Лято в Стария град“ е не просто културна инициатива, а жива традиция, която обединява поколенията и превръща Стария Пловдив в сцена за вдъхновение.
"Лято в Стария град" се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар за 2025 г.
