Предстои обявяване на обществена поръчка за реставрацията на къща Павлити в Стария град. Къща Павлити е мястото, където Регионалният етнографски музей Пловдив ще представи градската култура, ще покаже модерния Пловдив от периода преди и след Освобождението, европеизацията на града, модернизацията. Къщата все още не е готова за тази цел.

"Това е още процес, защото тепърва предстои да бъде реставриран интериора, да бъде осигурена климатизация по един съвременен начин, да бъдат изцяло подменени останалите инсталации и след това вече да мислим за една постоянна експозиция. Защото къщата е просторна, широка, вътрешните пространства са големи зали, които идеално биха се вписали в нашата концепция", поясни за Plovdiv24.bg директорът на музея Ангел Янков.

Засега ръководството на музея е зависим от държавния бюджет.

"Очакваме момента, когато ще сме с развързани ръце и да продължим нататък", каза още Ангел Янков.