Предприемач от Пловдив: Намирисва ми на възстановка, къде е полицията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:30
©
Гледам погрома над офиса на ГЕРБ – Оборище. Петнадесет минути агитката се чувстваше като у дома си.

След това си направиха и селфи пред разбития полицейски автомобил! И при двата случая нито един полицай не ги обезпокои!

Намирисва ми на възстановка. Както винаги - идват около 22:00 часа и след час представлението започва!

До следващия път.

Това написа предприемачът Красимир Кумчев, който се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка,  а площите със зеленчуци са около 200 дка.


Колко е тъжно да си кука, която да взима некви кинти, за да те бият некви сополи, на които им плаща същия този, който ти вдига заплатите. Колко трябва да си морално изпаднал?!
+1
 
 
Да, да, да! В 0:00 всичко приключи, в 0:10 часа вече имаше хора, които подреждаха кошовете за боклук и други, които метоха боклуците по земята. От къде се появиха тези с метлите в полунощ ми беше най-чудно, ама то като в рекламата за добрата домакиня, която си носи двулитрова туба препарат за пране в дамската чанта. Сценарият явно беше добре научен от всички, щетите еднопосочни (само 1 офис пострадал), агресията контролирана, камери снимащи "само най-важното". Сега чакаме монтаж на всички кадри и премиерата на филма "Погрома на 1-ви Декември".
+1
 
 
Баш така си е, то се видя как дойдоха на групичка. Кой с прътове, бомбички, с качулки, маски и тн. Всичко беше един театър за да може днес ББ да излезе и да се прави на ядосан,убиден и прочие..
Огромната ледена пързалка в Пловдив заработва от днес
08:07 / 02.12.2025
Почина пловдивчанинът Вартан Инджиян
22:52 / 01.12.2025
Кадър, който казва повече от 1000 думи: Сляп писател докосна шлем...
22:27 / 01.12.2025
Здравко Василев: Никога не е имало такова "нямане" на риба в Черн...
21:28 / 01.12.2025
Главната се оказа тясна за хилядите протестиращи
20:53 / 01.12.2025
Хиляди преминаха на протестно шествие по бул. "Цар Борис III Обед...
20:03 / 01.12.2025

