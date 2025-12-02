ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач от Пловдив: Намирисва ми на възстановка, къде е полицията
След това си направиха и селфи пред разбития полицейски автомобил! И при двата случая нито един полицай не ги обезпокои!
Намирисва ми на възстановка. Както винаги - идват около 22:00 часа и след час представлението започва!
До следващия път.
Това написа предприемачът Красимир Кумчев, който се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка, а площите със зеленчуци са около 200 дка.
