Предприемач от Пловдив: Намирисва ми на възстановка, къде е полицията

© Гледам погрома над офиса на ГЕРБ – Оборище. Петнадесет минути агитката се чувстваше като у дома си.



След това си направиха и селфи пред разбития полицейски автомобил! И при двата случая нито един полицай не ги обезпокои!



Намирисва ми на възстановка. Както винаги - идват около 22:00 часа и след час представлението започва!



До следващия път.



Това написа предприемачът Красимир Кумчев, който се занимава със земеделие от повече от 35 години. В момента е аграрен консултант на стартиращи предприятия, фермер и производител на плодове и зеленчуци. Овощните му градини заемат 500 дка, а площите със зеленчуци са около 200 дка.



