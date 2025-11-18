ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат Тодор Петков и Николай Савов да станат почетни граждани на Пловдив
Тодор Петков е сред личностите, които с делата си оставят трайна следа в развитието на Пловдив - пише в мотивите за присъждане на отличието. Той е дългогодишен обществен и управленски деец, инженер, визионер и човек, отдал професионалния си път на строителството и модерното развитие на Пловдив.
Роден през 1950 г., завършил е ВИСИ - София специалност "Промишлено и гражданско строителство", участва в ключови инфраструктурни проекти, сред които модернизацията на Кукленско и Пазарджишко шосе, рехабилитация на пътната мрежа в Пловдивска област на стойност над 100 милиона лева в мандата му като областен управител.
Тодор Петков е кмет на Пловдив от 9 март 1988 г. до 23 октомври 1990 г. Преди това е бил заместник-кмет и кмет на район "Тракия", след това - зам.-кмет по строителство на Община Пловдив. От 2005 до 2009 г. е областен управител на Пловдивска област.
Името на изтъкнатия пловдивски скулптор Николай Савов е познато като авторът на паметника на Хан Крум в район "Тракия", издигнат в мандата на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.). Фигурата на българския владетел е отлята от 3 тона бронз, а постаментът е облицован от черен гранит. През 2024 г. Николай Савов заедно с арх. Родион Петров спечели конкурса за изграждане на паметник на легендарния футболист Динко Дерменджиев (Чико) - проект, който получи висока обществена и професионална оценка и ще заеме своето заслужено място сред символите на Пловдив - пишат вносителите на предложението.
Николай Савов е носител на множество престижни национални награди, една от които е "Св. Георги Победоносец". В професионалната си биография има 12 самостоятелни изложби и участие в 6 международни, включително в Швейцария, Германия, Австрия, Франция.
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 2 ч. и 3 мин.
0
