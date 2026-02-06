ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Преди и след: Блок в Пловдив с нова визия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31Коментари (0)1303
©
Продължава изпълнението на проекта за енергийно обновяване на многофамилните жилища в Пловдив. При поредната си проверка зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов се увери, че с добри темпове напредва санирането и на входове "А“, "Б“ и "В“ в блок № 208 в район "Тракия“.

"Основната ни цел е чрез тази програма да осигурим по-добри условия за живот на гражданите и значително да намалим разходите им за енергия“, припомни зам.-кметът.

В рамките на проекта за блок № 208 ще бъдат реализирани мерки за топлинно изолиране на външните стени на сградата, подовете и покрива, както и подмяна на дограмата. Предвидени са и мерки по системите за осветление с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 723 174,81 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.


Още по темата: общо новини по темата: 18
31.01.2026 Три фирми в битка за преобразяване на жилищен блок в Пловдив
30.01.2026 Напредва безплатното саниране на блок в "Тракия"
01.01.2026 Преобразяват още един жилищен блок в Пловдив
23.08.2025 Преобразяват две жилищни сгради в Пловдив, пари обаче няма
24.07.2025 Санирането остава безплатно за хората, някои семейства ще си спестят до 12 000 лв.
31.05.2025 Заместник-министър: Очакваме да запазим всички средства за саниране
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
60-годишна жена е блъсната в центъра на Пловдив, откарана е в бол...
10:01 / 06.02.2026
Опасна детска ясла в Пловдив, може да преместят децата в съседни ...
09:32 / 06.02.2026
Блъснаха човек на пешеходна пътека в Пловдив
08:39 / 06.02.2026
Пловдив излиза от грипна епидемия, мерките няма да бъдат удължава...
08:38 / 06.02.2026
Огромно изгнило дърво се е стоварило върху кола в Пловдив
07:29 / 06.02.2026
В Пловдивско арестуваха шофьор отказал кръвна проба, бил неадеква...
22:05 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Санирането на сградите
Три трупа са открити в хижа
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: