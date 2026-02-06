ЗАРЕЖДАНЕ...
Преди и след: Блок в Пловдив с нова визия
"Основната ни цел е чрез тази програма да осигурим по-добри условия за живот на гражданите и значително да намалим разходите им за енергия“, припомни зам.-кметът.
В рамките на проекта за блок № 208 ще бъдат реализирани мерки за топлинно изолиране на външните стени на сградата, подовете и покрива, както и подмяна на дограмата. Предвидени са и мерки по системите за осветление с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата.
Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 723 174,81 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.
