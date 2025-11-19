ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Правят Пловдив по-красив
Автор: Ивет Калчишкова 08:16Коментари (1)1004
© Facebook
виж галерията
Два дни подред екипи на ОП "Градини и паркове" активно залесяват различни райони на Пловдив. 

В понеделник общинското предприятие даде старт на кампанията по засаждане на нови дървета на местата, където преди е имало растителност, но тя е била премахната по различни причини.

Началото бе в район "Източен". В инициативата бяха засадени видове като полски и червенолистен явор, липа, чинар, ясен и копривка. Изборът им е съобразен с градската среда, устойчивостта на атмосферните влияния и необходимостта от обновяване на зелената система на Пловдив.

Вчера екипите на предприятието работиха активно на територията на районите "Южен" и "Западен". Дейностите са част от поетапното възстановяване на дървесната растителност в града.

На ул. "Димитър Талев" и ул. "Ранни лист" в двата района ще бъдат засадени видове като полски ясен, липа и явор, като по този начин ще се попълнят празните места на които е била премахната растителността. Използваните дървесни видове са подходящи за градска среда и са устойчиви на атмосферните условия. Работата по засаждането ще продължи поетапно във всички райони на града.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските баскетболисти с нова зала за 1,6 млн лева
21:02 / 18.11.2025
До 20 години затвор за кантонера, убил за секунди Стефан Асенов н...
17:16 / 18.11.2025
Веселин Дошков загуби дело срещу община Пловдив за парче от автог...
17:26 / 18.11.2025
Раздвижване около бъдещия мол на Сточна гара
17:17 / 18.11.2025
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: