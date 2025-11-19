© Facebook виж галерията Два дни подред екипи на ОП "Градини и паркове" активно залесяват различни райони на Пловдив.



В понеделник общинското предприятие даде старт на кампанията по засаждане на нови дървета на местата, където преди е имало растителност, но тя е била премахната по различни причини.



Началото бе в район "Източен". В инициативата бяха засадени видове като полски и червенолистен явор, липа, чинар, ясен и копривка. Изборът им е съобразен с градската среда, устойчивостта на атмосферните влияния и необходимостта от обновяване на зелената система на Пловдив.



Вчера екипите на предприятието работиха активно на територията на районите "Южен" и "Западен". Дейностите са част от поетапното възстановяване на дървесната растителност в града.



На ул. "Димитър Талев" и ул. "Ранни лист" в двата района ще бъдат засадени видове като полски ясен, липа и явор, като по този начин ще се попълнят празните места на които е била премахната растителността. Използваните дървесни видове са подходящи за градска среда и са устойчиви на атмосферните условия. Работата по засаждането ще продължи поетапно във всички райони на града.