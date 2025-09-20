ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожарът край Пловдив е овладян
Огънят засегна над 600 дка изоставени лозя.
В битката с огнената стихия се включиха 9 пожарни автомобила с огнеборци от службите в Хисаря, Карлово, Пловдив и Стамболийски, булдозер на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv, два пожарни автомобила на Доброволно Формирование Хисаря и ДФ НОРБ, трактори и водоноски на местни земеделски производители, водоноски на Община Хисаря и доброволци.
Пожарът е овладян, но все още се работи по направата на просека и осигуряване на достъп във вътрешността на масива за доизгасяване на последни огнища, информира БНР.
На терен остават 5 дежурни екипа до пълното му погасяване.
