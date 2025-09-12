ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожарникарите в Пловдив отпразнуваха професионалния си празник
С минута мълчание почетохме паметта на хората, заменили един огнен миг за цяла вечност. Бяха отслужени заупокойна молитва и молебен за здраве.
Директорът – ст. Комисар Васил Димов приветства служителите и поздрави гостите, като благодари на всеки един от своя екип за всеотдайността и личния принос за общата мисия- опазване живота и имуществото на населението.
В чест на професионалния ни празник бяха отличени служители, които стигнаха до ръба на предизвикателството да помогнат, рискувайки себе си и личности, които с действията си допринесоха за утвърждаване авторитета на професията.
С"Писмена похвала“ от ЗА главен секретар на МВР са отличени 5-ма служители на РДПБЗН Пловдив.
С отличие "ПИСМЕНА ПОХВАЛА" от директора на ГДПБЗН – Старши комисар Александър Джартов са наградени 34-ма служители на РДПБЗН Пловдив.
За постигнати високи резултати в служебната дейност с широк обществен отзвук и конкретен съществен принос при изпълнение на служебните им задължения с отличие "ПИСМЕНА ПОХВАЛА" от директора на РДПБЗН Пловдив са наградени всички началници на районни служби и служители от група "Оперативен център“ - общо 39 служители на Регионалната дирекция - Пловдив.Отличени са огнеборци, проявили изключително себеотрицание, воля и мъжество при овладяването на масивни пожари в населени места от областта и колеги, които са се отзовали на помощ на други дирекции.
Към ръководството и служителите на държавните горски и ловни стопанства от областта, оказали безценна помощ при потушаването на горските пожари бе езказана благодарност. Старши комисар Димов благодари на ТП ДГС Хисар с директор инж. Добрин Иванов , ТП ДГС Асеновград – с директор инж Тодор Василев , ТП Държавно ловно стопанство Тракия- с директор инж. Огнян Христов. За бързата си реакция, координация и самоотверженост бяха наградени ръководствата и състава на доброволните формирования ДФ Хисаря – Владимир Топалов, ДФ- Асеневци – с ръководител инж. Димитър Желязков , ДФ Пловдив 112 – с ръководител Климент Картевски и ДФ НОРБ- с ръководител Красимир Каракашев.
В края на церемонията поздрав за празника към огнеборците отправи професор Христина Янчева - областен управител на област Пловдив. На финала на речта си с дълбоко уважение тя покани гл. инспектор Димитър Бришимов, професионалист, който макар вече да не е част от нашата система, остави незаличим отпечатък с работата си както в пожарната служба, така и сред всички партньори и екипи, с които споделяше огнените битки, който получи от проф. Янчева приз и плакет за цялостен принос за безукорната си служба.
С късче хляб, момичета от Формация за автентичен фолклор "Куклици“, дадоха благословия за здраве благополучие на всички присъстващи, а с плиски кристално чиста вода – верен спътник на огнеборците в ежедневието, всички ние се помолихме Светият Кръст да ни закриля
Под звуците на химна на Република България церемонията завърши с впечатляващо вдигане на националното ни знаме от автомеханична стълба.- символ на гордост и отдаденост на пожарникарите към обществото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
