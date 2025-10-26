© Огън и задушлив дим в район "Тракия" вдигна на крак пожарникарите на Пловдив. Кадри от инцидента бяха качени в една от групите във фейсбук.



Вижда се, че пожарът е възникнал близо до ЖП линиите на Околовръстното шосе на Скобелева майка.



Екип на пожарната се опитва известно време и впоследствие успя да потуши пожара.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.