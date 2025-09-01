Пожар край Гребната база в Пловдив

© Радио Пловдив Огънят е пламнал в района на въжения мост на Дермен дере, горят сухи треви, храсти и дървета, съобщи директорът на Пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.



"Четири пожарни са на място. Работят колегите, затруднен е достъпът, тъй като част от фронта е в посока река Марица (север-изток), като достъпът там е много труден. Нормално е да има някакво задимяване, но не мога да кажа в кой район", посочи ст. комисар Димов.



Засега причината за пожара не е известна.