Повече градски автобуси по някои линии
Автобусите по линия № 25 ще се движат с маршрутно разписание, съгласно решение № 165 на Общински съвет - Пловдив. За това информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
