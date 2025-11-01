Повече градски автобуси по някои линии

© Plovdiv24.bg С цел осигуряване на нормално транспортно обслужване по време на Задушница днес, 1 ноември, автобусите по автобусни линии № 7, 27 37, 36, 11, 66 и 93 ще работят с делнично разписание.



Автобусите по линия № 25 ще се движат с маршрутно разписание, съгласно решение № 165 на Общински съвет - Пловдив. За това информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.