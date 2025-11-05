ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:50Коментари (2)398
© Фейсбук
виж галерията
Потресаваща история разказа пловдивчанин във фейсбук. Ето какво написа:

"Позор в болница "Пълмед“Пловдив! Днес преживях нещо, което няма да забравя. В самата болница "Пълмед“ – на тротоара, завит с юргани, спеше човек.

Пред болница! Сред лекари, сестри, пациенти и хора, заклели се да помагат на страдащите!

Бях там повече от час – никой не се погрижи, никой не се заинтересува. Това ли е човечността, за която все говорим?

Това ли е здравната система, която претендира за състрадание и морал?

Къде сте, отговорните?

Община Пловдив, която има социални служби и приюти – как може човек да спи пред болница?!

Агенция за социално подпомагане – къде е вашата намеса?

Министерство на здравеопазването – виждате ли в какви условия се намират хората пред болниците ви?

Ръководство на "Пълмед“ – това е вашият двор! Нима нямате сърце да помогнете?

Да, знам, че всеки ще каже "това не е моя работа“. Но когато човек лежи на тротоара в лечебно заведение – това е работа на всички !

Снимките, които направих, не са, за да унижа човека, а за да събудя съвестта на тези, които все още я имат. България няма нужда от още лъскави болници. Има нужда от Човеци."







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
А снимащия защо е снимал, а не си го е прибрал в тях? На думи е много лесно. Да не говорим, че повечето такива живеещи на улицата не желаят помощ и всеки един лев, който им се даде, го дават я за алкохол, я за наркотици.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Необичайна гледка в Пловдив "изправи косите" на шофьори
19:30 / 04.11.2025
Невиждано досега: Синята къща се превръща в музей за историята на...
08:20 / 05.11.2025
В Пловдив правят зимен атракцион като във Виена, Париж и Лондон
15:59 / 04.11.2025
Все повече чуждестранни студенти избират УХТ Пловдив
15:32 / 04.11.2025
Модифициран автомобил събра погледите на пътя Пловдив - Асеновгра...
14:51 / 04.11.2025
В Пловдив може да има Център за борба с природни бедствия
13:02 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: