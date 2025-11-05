ЗАРЕЖДАНЕ...
|Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
"Позор в болница "Пълмед“Пловдив! Днес преживях нещо, което няма да забравя. В самата болница "Пълмед“ – на тротоара, завит с юргани, спеше човек.
Пред болница! Сред лекари, сестри, пациенти и хора, заклели се да помагат на страдащите!
Бях там повече от час – никой не се погрижи, никой не се заинтересува. Това ли е човечността, за която все говорим?
Това ли е здравната система, която претендира за състрадание и морал?
Къде сте, отговорните?
Община Пловдив, която има социални служби и приюти – как може човек да спи пред болница?!
Агенция за социално подпомагане – къде е вашата намеса?
Министерство на здравеопазването – виждате ли в какви условия се намират хората пред болниците ви?
Ръководство на "Пълмед“ – това е вашият двор! Нима нямате сърце да помогнете?
Да, знам, че всеки ще каже "това не е моя работа“. Но когато човек лежи на тротоара в лечебно заведение – това е работа на всички !
Снимките, които направих, не са, за да унижа човека, а за да събудя съвестта на тези, които все още я имат. България няма нужда от още лъскави болници. Има нужда от Човеци."
