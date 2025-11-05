© Фейсбук виж галерията Потресаваща история разказа пловдивчанин във фейсбук. Ето какво написа:



"Позор в болница "Пълмед“Пловдив! Днес преживях нещо, което няма да забравя. В самата болница "Пълмед“ – на тротоара, завит с юргани, спеше човек.



Пред болница! Сред лекари, сестри, пациенти и хора, заклели се да помагат на страдащите!



Бях там повече от час – никой не се погрижи, никой не се заинтересува. Това ли е човечността, за която все говорим?



Това ли е здравната система, която претендира за състрадание и морал?



Къде сте, отговорните?



Община Пловдив, която има социални служби и приюти – как може човек да спи пред болница?!



Агенция за социално подпомагане – къде е вашата намеса?



Министерство на здравеопазването – виждате ли в какви условия се намират хората пред болниците ви?



Ръководство на "Пълмед“ – това е вашият двор! Нима нямате сърце да помогнете?



Да, знам, че всеки ще каже "това не е моя работа“. Но когато човек лежи на тротоара в лечебно заведение – това е работа на всички !



Снимките, които направих, не са, за да унижа човека, а за да събудя съвестта на тези, които все още я имат. България няма нужда от още лъскави болници. Има нужда от Човеци."