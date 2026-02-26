ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Посрещаме Баба Марта на площад "Стефан Стамболов"
Като утвърден майстор на художествени тъкани и заместник-председател на Регионалната занаятчийска камара, тя пренася с вдъхновение вековното знание за нишката в съвременния градски облик. Декорацията на празничната пейка, гигантските мартеници и емблематичните щъркели са изработени с прецизност и обич към занаята.
"Творчеството на Елена Драмова е мост между миналото и настоящето, напомняйки ни, че мартеницата е не просто украса, а наричане за здраве и сила“, коментират от администрацията на община Пловдив мартениците на Елена.
За цялостната визия на празничния кът на Баба Марта допринасят и младите таланти на Пловдив. Арката е дело на възпитаниците на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, които са оформили красиво място за споделени снимки и празнични спомени.
На 1 март 2026 г. (неделя) от 11:00 часа, пловдивските читалища ще очакват жителите и гостите на града пред сградата на Общината, за да посрещнат заедно Баба Марта. Инициативата е на Общинския читалищен съвет. Ще има творчески ателиета на открито. Всеки ще може да се докосне до магията на ръчната изработка и да научи тънкостите при връзването на белия и червения конец. Организаторите са се погрижили всеки присъстващ да получи символ на пролетта за здраве и благополучие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Арестуваният за убийството до Пловдив отива в лудница
13:58 / 26.02.2026
"Честитки" за неправилно паркирали общински съветници в Пловдив
12:47 / 26.02.2026
Шефът на зоопарка в Пловдив за намерените мъртви бобри: Събитие, ...
12:34 / 26.02.2026
Водата в Пловдив и региона поскъпва с 6.5% от 1 март
12:37 / 26.02.2026
Общината обяви срок за новата Математическа гимназия
12:01 / 26.02.2026
8 години затвор за шофьор, причинил фатална катастрофа до Пловдив...
12:55 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS