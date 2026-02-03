ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Портретът на Дориан Грей" гостува отново в Пловдив
Спектакълът проследява историята за красивия младеж Дориан Грей, който продава душата си, за да остане вечно млад. Творбата на Оскар Уайлд е едно от най-четените и високо оценени произведения на класическата литература, което впечатлява и разтърсва всеки, докоснал се до него. А на 18 февруари публиката в Пловдив ще има отново възможността и удоволствието да се докосне до невероятния спектакъл изпълнен с множество ефекти, впечатляваща музика и невероятни актьорски превъплъщения.
Спектакълът е с награда Аскеер 2024 за сценография, още 2 номинации за Музика и костюми, 2 номинации за ИКАР 2025 за музиката на Милен Апостолов и за Майсторско техническо осъществяване.
В края на 2024 г. спектакъла зае втора позиция в гласуването за Културно събитие на годината след филма “Гунди. Легенда за любовта". А в Габрово бе определен за културно събитие на 2024 г. за областта.
От премиерата си през февруари 2024 г. до сега “Портретът на Дориан Грей" има над 40 изиграни представления в цялата страна, а за спектаклите в София и Пловдив билетите се разпродават за броени часове.
