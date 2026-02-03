"Портретът на Дориан Грей" гостува отново в Пловдив

© Зрелищен, мащабен и завладяващ! “Портретът на Дориан Грей" на режисьора Веселка Кунчева и екипа на Драматичен театър “Рачо Стоянов" - Габрово гостуват в Пловдив на 18 февруари от 19.00 ч., на сцената на Дома на културата "Борис Христов“.



Спектакълът проследява историята за красивия младеж Дориан Грей, който продава душата си, за да остане вечно млад. Творбата на Оскар Уайлд е едно от най-четените и високо оценени произведения на класическата литература, което впечатлява и разтърсва всеки, докоснал се до него. А на 18 февруари публиката в Пловдив ще има отново възможността и удоволствието да се докосне до невероятния спектакъл изпълнен с множество ефекти, впечатляваща музика и невероятни актьорски превъплъщения.



Спектакълът е с награда Аскеер 2024 за сценография, още 2 номинации за Музика и костюми, 2 номинации за ИКАР 2025 за музиката на Милен Апостолов и за Майсторско техническо осъществяване.



В края на 2024 г. спектакъла зае втора позиция в гласуването за Културно събитие на годината след филма “Гунди. Легенда за любовта". А в Габрово бе определен за културно събитие на 2024 г. за областта.



От премиерата си през февруари 2024 г. до сега “Портретът на Дориан Грей" има над 40 изиграни представления в цялата страна, а за спектаклите в София и Пловдив билетите се разпродават за броени часове.