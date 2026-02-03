ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Портретът на Дориан Грей" гостува отново в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:30Коментари (0)203
©
Зрелищен, мащабен и завладяващ! “Портретът на Дориан Грей" на режисьора Веселка Кунчева и екипа на Драматичен театър “Рачо Стоянов" - Габрово гостуват в Пловдив на 18 февруари от 19.00 ч., на сцената на Дома на културата "Борис Христов“.

Спектакълът проследява историята за красивия младеж Дориан Грей, който продава душата си, за да остане вечно млад.  Творбата на Оскар Уайлд е едно от най-четените и високо оценени произведения на класическата литература, което впечатлява и разтърсва всеки, докоснал се до него. А на 18 февруари публиката в Пловдив ще има отново възможността и удоволствието да се докосне до невероятния спектакъл изпълнен с множество ефекти, впечатляваща музика и невероятни актьорски превъплъщения.

Спектакълът е с награда Аскеер 2024 за сценография, още 2 номинации за Музика и костюми, 2 номинации за ИКАР 2025 за музиката на Милен Апостолов и за Майсторско техническо осъществяване.

В края на 2024 г. спектакъла зае втора позиция в гласуването за Културно събитие на годината след филма “Гунди. Легенда за любовта". А в Габрово бе определен за културно събитие на 2024 г. за областта.

От премиерата си през февруари 2024 г. до сега “Портретът на Дориан Грей" има над 40 изиграни представления в цялата страна, а за спектаклите в София и Пловдив билетите се разпродават за броени часове.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Дим стресна шофьори в Пловдив
16:54 / 03.02.2026
Съдът поряза Мирослав Беляшки
14:55 / 03.02.2026
Раковски празнува 60 г. от обявяването му за град
16:30 / 03.02.2026
Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал са...
14:36 / 03.02.2026
Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е з...
13:06 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано п...
17:35 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Делото Епстийн
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: