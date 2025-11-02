© виж галерията За втора година се реализира съвместна инициатива между район "Западен" и фармацевтичната компания STADA. Тя осигури 18 фиданки и организира група доброволци, които взеха участие в залесителната акция.



Експертите от отдел "Екология" определиха локациите за залесяване, избраха подходящ вид посадъчен материал и осъществиха логистиката. Благодарим и на служители на ОП "Градини и паркове“, които подготвиха с грижа терена.



Резултатът е удовлетворяващ: 18 дървета (ликвидамбър, лирово дърво и явор) вече допълват зеленината около Гребната база, в близост до Младежкия център – Пловдив.



Паралелно със залесяването доброволците освежиха пейките на посещавана и любима на децата детска площадка, която придоби обновен и приветлив вид.



Това събитие е продължение на усилията ни за озеленяване на квартала. Въпреки предизвикателствата, важни са малките, но последователни стъпки, с които превръщаме места в града в по-приятна и красива среда за хората.



До края на годината предвиждаме засаждане на още дървета!