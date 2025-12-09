ЗАРЕЖДАНЕ...
|Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив
Криската започва своя YouTube път едва на 12-годишна възраст и днес е сред най-вдъхновяващите създатели на гейминг съдържание за младите със стотици хиляди последователи. Срещите му носят страхотно настроение и дават шанс на тийнейджърите да се срещнат отблизо с него, да зададат своите въпроси, да си направят снимка или да се запознаят с други деца, споделящи интереса към игрите.
Събитието "Свежа фен среща преди Коледа“ с Криската е безплатно и е чудесен начин родителите да подарят на децата си вълнуващо преживяване и позитивни емоции точно преди празниците.
Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от близо 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 69 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.
