© виж галерията Kaufland продължава да радва децата и тийнейджърите в страната. След изключително успешната фен среща с Криската през пролетта в София, този път той ще зарадва и почитателите си в Пловдив. На 11 декември (четвъртък) от 18:30 ч. в магазина на Kaufland - Христо Ботев, ул. "Македония“ 97 Б, малките фенове ще имат възможност да се срещнат на живо с един от най-обичаните български геймъри – Кристиян Николов, по-известен като Криската.



Криската започва своя YouTube път едва на 12-годишна възраст и днес е сред най-вдъхновяващите създатели на гейминг съдържание за младите със стотици хиляди последователи. Срещите му носят страхотно настроение и дават шанс на тийнейджърите да се срещнат отблизо с него, да зададат своите въпроси, да си направят снимка или да се запознаят с други деца, споделящи интереса към игрите.



Събитието "Свежа фен среща преди Коледа“ с Криската е безплатно и е чудесен начин родителите да подарят на децата си вълнуващо преживяване и позитивни емоции точно преди празниците.



